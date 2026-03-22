Petro: alias ‘El Zarco’ actuó por orden de la Junta del Narcotráfico en caso Miguel Uribe Turbay

El presidente Gustavo Petro aseguró que alias ‘El Zarco’ Aldinever, señalado como uno de los responsables del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, actuó bajo órdenes directas de una estructura superior del narcotráfico.

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Según explicó el jefe de Estado, “la Segunda Marquetalia, al igual que la disidencia de Iván Mordisco y el Clan del Golfo, estaban supeditados jerárquicamente a la junta nacional del narcotráfico de esmeralderos. De ellos, Aldinever recibió la orden de asesinar al senador”.

El mandatario planteó un interrogante sobre el trasfondo del crimen: “La gran pregunta aún sin respuesta es ¿por qué la junta del narcotráfico ordenó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay?”, cuestionó.

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El mandatario sostuvo que alias ‘El Zarco’, identificado como jefe de una facción de la Segunda Marquetalia, habría dado la orden directa del crimen, pero bajo instrucciones de dicha estructura criminal. “‘El Zarco’ Aldinever dio la orden de matar al senador, pero actuaba bajo otras órdenes”, precisó.

Petro también reveló que la facción de la Segunda Marquetalia que no estaba en negociaciones con el Gobierno sostuvo reuniones en Cúcuta con distintas organizaciones mafiosas del país. “Se reunieron para lanzar una ofensiva contra el Gobierno”, afirmó.

En su declaración, el presidente agregó que estos hechos ocurrieron cuando ese grupo armado no adelantaba diálogos con el Ejecutivo y participó “bajo órdenes de la junta del narcotráfico” en el asesinato del dirigente político.

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Sobre el contexto interno de esa organización, indicó que figuras como “Santrich e Iván Márquez murieron o quedaron incapacitados mucho antes de estos sucesos”, durante el gobierno anterior, lo que habría influido en la estructura de mando.

Además, señaló que en territorio venezolano el ELN habría emboscado a la cúpula de la Segunda Marquetalia.

“En tierras de Venezuela el ELN puso una trampa a la dirección de la Segunda Marquetalia y cayeron con Aldinever asesinados”, aseguró.