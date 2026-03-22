Cepeda lidera intención de voto, Valencia sube y habría empate técnico en segunda vuelta, según CNC

El estudio del CNC para Cambio ubica a Iván Cepeda primero en intención de voto, seguido por Paloma Valencia. En un eventual balotaje, ambos aparecen en empate técnico, anticipando una contienda cerrada.

La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio muestra que Iván Cepeda encabeza la intención de voto con el 34,5%. En segundo lugar se ubica Paloma Valencia con el 22,2%, quien desplaza a Abelardo de la Espriella al tercer puesto, con el 15,4%.

Desde la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, el candidato Iván Cepeda, acompañado de su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué, aseguró que su movimiento se fortalece: “Gracias a ustedes, hoy contamos con la bancada parlamentaria más numerosa de la historia reciente”, afirmó.

Por su parte, Valencia intensificó sus críticas contra el candidato del Pacto Histórico y lo señaló de presuntas responsabilidades indirectas en hechos relacionados con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. “Aquí sí hay una responsabilidad del senador Iván Cepeda frente a la que él tiene que responder”, sostuvo, agregando que “impidió la extradición de Santrich e Iván Márquez”.

En la misma línea, De la Espriella reiteró sus cuestionamientos al líder de izquierda y defendió su postura independiente frente a los partidos tradicionales: “Cepeda es el inspirador y el controlador de la JEP. Cepeda ha sido el protector de los bandidos. Y si lo dejamos ser presidente, va a ser mucho peor”, afirmó.

Finalmente, el estudio advierte que en un eventual escenario de segunda vuelta se registraría un empate técnico: Cepeda alcanzaría el 43,3% frente al 42,9% de Valencia, lo que anticipa una reñida disputa por la Presidencia de Colombia.