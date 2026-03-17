Chocó: Paro armado del ELN tiene confinadas a más de 6 mil personas de 26 comunidades de Bajo Baudó

Chocó

El departamento del Chocó continúa reportando una tensa situación por cuenta del orden público generado por la guerrilla de ELN, que de nuevo ha amenazado a las comunidades prohibiéndoles la libre movilidad en zonas rurales. El reciente constreñimiento se está registrando en el municipio de Bajo Baudó.

La amenaza es del bloque occidental Ogli Padilla indica que el paro armado se debe al movimiento de tropas del Clan del Golfo y la fuerza pública en los ríos Docampadó, Ijúa y Orpúa en inmediaciones del Bajo Baudó.

“Decretamos paro armado indefinido a partir de mañana, diecisiete de marzo del presente año, a las 00 horas, en los ríos anteriormente mencionados, para evitar accidentes, porque es difícil identificar las embarcaciones de personal civil o del grupo paramilitar”, dice el mensaje difundido por el grupo ilegal el 16 de marzo.

Según la información emitida por la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, el constreñimiento del ELN está afectando a 26 comunidades indígenas y afro que suman unas 6.047 personas que están confinadas.

“La población civil no ha salido de la de los ríos; la población civil se encuentra confinada en estos tres ríos. Lo que hemos hecho hoy es darle instrucción de manera inmediata para poder desarrollar el comité asistencial, que es el instrumento legal que permite establecer la afectación en derechos humanos, el número exacto de familias que se encuentran afectadas de manera humanitaria y poder así desplegar acciones, en este caso, por ejemplo, la gobernación del Chocó, que es un stock que permite llevar ayuda humanitaria de emergencia a las familias que están en confinamiento”, dijo la gobernadora.

De otro lado, informó que el lunes 16 de marzo de nuevo y por quinta vez fue atacada la estación de policía de Santa Rita de Iró. El ELN lanzó dos artefactos explosivos con drones. Uno impactó la de castrense y el otro cayó en la parte externa.

“Esta vez, impactando de manera directa las instalaciones de nuestra estación de policía, afortunadamente, sin que haya ningún tipo de afectación en la humanidad de nuestras unidades de policía en el municipio, pero generando, por supuesto, una gran zozobra en la comunidad, en la población”, agregó la mandataria.

Finalmente, la gobernadora Córdoba solicitó el refuerzo militar y el acompañamiento permanente a las comunidades ante esta coyuntura de seguridad.