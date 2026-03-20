Capturados presuntos integrantes del ELN en el municipio de Labateca

Cúcuta

La Policía del departamento de Norte de Santander desarrolló en los municipios de Toledo y Labateca, actividades de inteligencia e investigación criminal, logrando la captura de “La Mona o Gigi”, y “Chepechocha”, presuntos integrantes del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN, señalados de dinamizar extorsiones, actividades de observación criminal y acciones logísticas.

Según el comandante de la policía de la región coronel Jorge Bernal “de acuerdo con las investigaciones, “La Mona o Gigi” y “Chepechocha” tendrían una trayectoria criminal de 2 años como integrantes del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN, con incidencia en los municipios de Toledo y Labateca, en Norte de Santander".

Explicó el oficial a caracol Radio que “durante el operativo fueron incautados 1 arma de fuego calibre 32 mm, 1 proveedor para fusil calibre 5.56, 123 cartuchos de diferentes calibres, 1 chaleco multipropósito militar, además de un brazalete y panfletos alusivos al ELN, 1 radio de comunicación, 2 teléfonos celulares y 1 computador”.

Dijo además que “La Mona o Gigi sería la encargada de realizar la perfilación delictiva a comerciantes mayoristas, con el fin de que posteriormente fueran citados por alias “Pepo o Ferney”, presunto cabecilla de la comisión Marta Cecilia Pabón Pabón del ELN, para exigir el pago de extorsiones y un aporte monetario mensual a cambio de permitir la continuidad de su actividad económica".

Finamente explicó que, estaría vinculada en el desarrollo de acciones de observación criminal contra la fuerza pública y ciudadanos de esta jurisdicción.