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23 mar 2026 Actualizado 17:37

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“Atravesamos un momento de profundo dolor para nuestras Fuerzas Militares”: general Hugo López

Autoridades atienden la emergencia por el accidente aéreo en Puerto Leguízamo (Putumayo)

General Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares.

General Hugo López, comandante general de las Fuerzas Militares.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, aseguró que este “es un momento de profundo dolor para las Fuerzas Militares y para todo el país”.

Mediante su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), aseguró que “el accidente presentado en Puerto Leguízamo nos enluta y nos exige actuar con total responsabilidad, humanidad y transparencia. Desde el primer momento se dispuso el despliegue de todas nuestras capacidades para asegurar el área, atender a los afectados y acompañar a sus familias”.

En desarrollo…

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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