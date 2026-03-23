“Atravesamos un momento de profundo dolor para nuestras Fuerzas Militares”: general Hugo López

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, aseguró que este “es un momento de profundo dolor para las Fuerzas Militares y para todo el país”.

Mediante su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), aseguró que “el accidente presentado en Puerto Leguízamo nos enluta y nos exige actuar con total responsabilidad, humanidad y transparencia. Desde el primer momento se dispuso el despliegue de todas nuestras capacidades para asegurar el área, atender a los afectados y acompañar a sus familias”.

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