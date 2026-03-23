Atlántico registra tres masacres en lo que va de 2026, alerta Indepaz

El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, lanzó una alerta sobre el aumento de las masacres en Colombia durante 2026, señalando que el Atlántico ha registrado ya tres hechos violentos que reflejan un preocupante incremento de la violencia en la región.

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“Nosotros tratamos de hacer énfasis en esto: todas las masacres, homicidios de líderes, suceden en zonas donde ha sido alertado previamente por la Defensoría del Pueblo en el sistema de alertas tempranas, pero especialmente por las mismas comunidades y organizaciones sociales que diariamente están insistiendo en la necesidad de fortalecer la seguridad en estas zonas, y por la presencia de diversos grupos”, dijo González.

Según Indepaz, ciudades como Barranquilla y su área metropolitana se han convertido en focos de violencia debido a la presencia de múltiples grupos armados ilegales como ‘Los Pepes’, ‘Los Costeños’ y el ‘Clan del Golfo’, que buscan ejercer control territorial y consolidar lo que González denomina “gobernanza armada ilegal”.

“Es una gran preocupación de lo que sucede en Barranquilla, como lo decía, en el área metropolitana de Barranquilla, especialmente en Soledad, que es un municipio muy golpeado por la violencia y en estos casos violencia que se debe en las masacres”, afirmó González.

Primer hecho: Barranquilla

El sábado 14 de febrero, en el barrio Las Américas de Barranquilla, tres personas fueron asesinadas durante la celebración del Carnaval. Las víctimas fueron identificadas como Cesar Andrés Moya Meza, de 35 años; John Jairo Manzur Rodríguez, de 47; y Luis Gabriel Solano Villa, de 50 años.

Un mejor fue víctima de masacre en Ponedera

El 18 de febrero, en el barrio San Francisco del municipio de Ponedera, tres hombres armados en motocicleta atacaron a dos mujeres y a un menor de edad que estaban en la terraza de una vivienda.

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En el lugar falleció Constanza Isabel Rivera Salas, mientras que el menor Jordán Cervantes López, de dos años, murió posteriormente en un hospital. Por su parte, Leisis María Silvera Manotas, también herida, falleció el 20 de febrero, configurando el hecho como una masacre.

Masacre en Soledad

La tercera masacre ocurrió el sábado 21 de marzo en el municipio de Soledad. Sujetos en motocicleta llegaron hasta una vivienda del sector y abrieron fuego contra las personas que estaban en la terraza. En el ataque murieron Jesús Alberto Escorcia Orozco, de 24 años; Emilio Miranda Gutiérrez, de 67; y Luis Alberto Romero, de 68 años.

Con estas tres masacres, el Atlántico registra un promedio de un hecho violento de este tipo por cada mes, lo que ha generado alarma entre las autoridades y organizaciones sociales, que piden fortalecer la seguridad y la presencia estatal en las zonas más afectadas.