Cuatro departamentos del Caribe en alerta amarilla por riesgo de incendios forestales

Cuatro departamentos de la región Caribe se encuentran bajo alerta amarilla por riesgo de incendios forestales, según informó Paola Andrea Bulla Portuguez, del IDEAM. La funcionaria señaló que Atlántico, Bolívar, Cesar y Córdoba presentan condiciones que favorecen este tipo de emergencias.

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De acuerdo con el reporte de la funcionaria, en Atlántico los municipios de “Malambo y Manatí están bajo alerta, mientras que en Bolívar se incluye El Guamo. En Cesar, la alerta se concentra en El Copey, y en Córdoba abarca a Buenavista, Chimá y Montelíbano, zonas donde se mantiene vigilancia constante frente a las condiciones climáticas”.

La meteoróloga explicó que, aunque actualmente predominan condiciones secas en gran parte de la región Caribe, el monitoreo es permanente ante cualquier variación en el pronóstico que pueda incidir en el riesgo de incendios forestales.

Probabilidad de lluvias

No obstante, para los próximos días se prevé la posibilidad de lluvias, especialmente hacia el sur de la región Caribe y en sectores cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que podría contribuir a disminuir parcialmente las condiciones de sequedad en algunas áreas.

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En el caso del Atlántico, se esperan condiciones mayormente secas durante el fin de semana, aunque no se descartan lluvias ligeras hacia la tarde del domingo, lo que podría generar alivios puntuales sin modificar de forma significativa el nivel de alerta vigente.