Cerrejón reporta dos atentados que afectan trenes y rieles en La Guajira

La empresa Cerrejón informó sobre un nuevo ataque contra su infraestructura férrea ocurrido en la noche del domingo 22 de marzo, en dos puntos del corredor que conecta sus operaciones con Puerto Bolívar. De acuerdo con el comunicado, los hechos generaron afectaciones tanto en la operación como en la estructura de la línea.

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El primer atentado se registró en el kilómetro 75, donde varios vagones de un tren de carga que se dirigía hacia puerto Bolívar se descarrilaron tras la explosión. El segundo incidente ocurrió en el kilómetro 32, dejando daños en los rieles y afectaciones materiales que aún están en proceso de evaluación por parte de las autoridades competentes.

La compañía indicó que las zonas afectadas ya se encuentran aseguradas mientras avanzan las labores de verificación. Asimismo, rechazó de manera contundente estos actos violentos y advirtió sobre sus consecuencias.

“Estos hechos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, afectan infraestructura estratégica para el país y generan impactos directos en la operación, el empleo y el tejido social y económico de La Guajira”, señaló la empresa en su pronunciamiento.

Cerrejón también alertó sobre la recurrencia de este tipo de ataques. Según detalló, en lo que va del año ya se han registrado dos atentados contra la línea férrea, que se suman a los nueve ocurridos durante 2025. Para la compañía, este panorama refleja un contexto complejo marcado por bloqueos frecuentes y presiones que afectan la estabilidad de sus operaciones.

Finalmente, la empresa hizo un llamado urgente a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad y evitar la repetición de estos hechos.

“Reiteramos nuestro compromiso con Colombia, con La Guajira y con las comunidades vecinas”, indicó, al tiempo que pidió que prevalezcan la legalidad y el respeto por la vida frente a cualquier forma de violencia en la región.