🔴 EN VIVO Jaguares vs. Águilas: duelo clave para salir del fondo de la tabla de la Liga Colombiana

Jaguares de Córdoba atraviesa un momento muy complicado en su regreso a la primera división. El equipo acumula varias derrotas consecutivas y no logra reaccionar, lo que lo mantiene en la parte baja de la tabla y con presión creciente por sumar puntos. Aunque jugará en casa, su rendimiento reciente no genera mucha confianza.

Por su parte, Águilas Doradas tampoco ha sido un modelo de regularidad en el torneo, pero se mantiene en una posición más competitiva. A pesar de su última caída, el equipo ha mostrado buen desempeño como visitante, donde ha sabido sumar puntos importantes que lo mantienen cerca de la zona de clasificación.

El partido enfrenta a dos equipos necesitados, pero con realidades distintas: Jaguares obligado a frenar su caída y Águilas con la oportunidad de aprovechar el momento de su rival para seguir escalando en la tabla.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto de la transmisión del partido: