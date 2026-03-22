Tabla de goleadores en Colombia: así quedó con anotaciones de Rodrigo Contreras y Alfredo Morelos / Colprensa

La Liga Colombiana 2026-I trae consigo una destacada lucha por el Botín de Oro, galardón que se le entrega al goleador de cada torneo.

Para esta temporada, la lucha está sumamente igualada. Y es que ya no solo aparecen delanteros experimentados en el listado, sino que ahora los jóvenes talentos están haciendo de las suyas y los fichajes para este semestre han dado de qué hablar.

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Rodrigo Contreras y Alfredo Morelos mueven la tabla de goleadores en la fecha 13

En el comienzo de la decimotercera fecha del campeonato local, tres futbolistas movieron la tabla de goleadores y se perfilan como los favoritos a quedarse con el ansiado premio.

A primera hora del sábado, Millonarios goleó 1-4 al Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales. En aquel duelo se reportó una vez más el argentino Rodrigo Contreras, quien lleva cuatro anotaciones en sus últimas cinco salidas ligueras, y también lo hizo Dayro Moreno, goleador histórico del balompié nacional. Ambos escalaron en la clasificación.

Posteriormente, el turno fue para Atlético Nacional, que en el Atanasio Girardot se floreó ante su genete y goleó 3-0 al Internacional de Bogotá. Entre los anotadores estuvo Alfredo Morelos, quien se consolida como el bastión ofensivo verdolaga para este año.

Basado en lo anterior, Dayro (9) y Morelos (8) lideran la lucha por el Botín de Oro junto al extremo Andrey Estupiñán (9), revelación del certamen con el Deportivo Pasto y que el próximo martes tendrá la oportunidad de sacar diferencias en el liderato de la tabla. Entretanto, Contreras (6) poco a poco escala posiciones y podría dar la sorpresas en las próximas jornadas.

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Tabla de goleadores en Colombia 2026