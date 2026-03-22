Petro a supuesta investigación en EEUU: Puedo hablar de cualquier segundo de mi vida sin sonrojarme

Luego de que el New York Times publicara un artículo en el que asegura que fiscales de Estados Unidos adelantan una investigación en contra su contra, el presidente Gustavo Petro señaló a través de su cuenta de X que puede hablar de cualquier momento de su vida sin pena alguna.

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“Puedo hablar de cualquier segundo de mi vida sin sonrojarme de nada. No me gustan los narcos porque son los genocidas de mi pueblo y los aliados permanentes de la derecha criminal que hay en Colombia”, escribió.

Cabe resaltar que, tras la publicación del NYT, la Agencia Reuters precisó que el presidente Gustavo Petro no es el objeto principal de la investigación por narcoterrorismo, sino que su nombre está siendo “examinado”.

¿Qué dice el informe del New York Times?

El artículo señala que las indagaciones se centran en posibles reuniones con narcotraficantes y en el presunto ingreso de dinero ilícito a su campaña presidencial de 2022. En el proceso participan la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional.

Lea aquí: “Nunca he hablado con un narcotraficante”: Petro responde a presunta investigación de EE.UU.

Asimismo, The New York menciona que estas investigaciones podrían ser utilizadas como herramienta de presión política en el contexto de las relaciones bilaterales y las próximas elecciones en Colombia.

¿Qué más dijo Petro sobre el informe del New York Times?

En otro trino, el jefe de Estado respondió al candidato presidencial Abelardo de La Espriella, que no le interesan los procesos en EE.UU., y no tiene miedo de las investigaciones en su contra.

“No me interesan los procesos en EEUU porque en mi país jamás me han acusado de algo como sugiere el New York Times, no hace mucho dijo lo contrario, luego si es cierto, no lo sé, son investigaciones que llamamos aquí preliminares, que provienen apenas de la derecha colombiana y sus amigos que he extraditado, y sus amigos en el departamento de estado, no creo que sea Trump”, afirmó.

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