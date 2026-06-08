Isabel Díaz Ayuso: trasladamos las bendiciones del Papa y todo lo mejor para Colombia

La presidenta de la Comunidad de Madrid , Isabel Díaz Ayuso, destacó el trabajo hecho para recibir al sumo pontífice en la capital española y envió un mensaje a Colombia. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Caracol Radio sigue acompañando al papa León XIV en su visita a España. La primera parada del sumo pontífice fue en Madrid, donde completó tres días en los que más de un millón de personas se han congregado para participar de sus reflexiones, eucaristías y procesiones.

La anfitriona de la primera parada del sumo pontífice es Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, quien habló con Caracol Radio y comentó cómo ha sido la organización de la jornada.

Mensaje para Colombia

“Pues saber que desde Madrid se piensa mucho en Colombia y en todos nuestros países hermanos al otro lado del Atlántico, donde siempre cuando gobernamos, pensamos o acogemos, sabemos que tenemos allí una hermandad”.

“Siempre que tenemos la oportunidad, a un colombiano como al resto, les tratamos como madrileño más. Es algo que también dijo el otro día el Papa y es totalmente cierto. Estamos muy orgullosos por ello y les trasladamos nuestras bendiciones y todo lo mejor para Colombia”.

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El rey dijo al Papa: “Madrid se ha portado bien”

“(¿ Usted cómo se ha sentido con esas palabras?) Pues orgullosa, porque sé que eso es Madrid. Y saber que no ha defraudado, para mí es lo más bonito de todo y es lo que queda, porque luego ya son-- es una época para la historia. Estas imágenes, esa cercanía, su emoción o la emoción de tanta gente en la calle y tantos jóvenes, pues es algo que queda para los restos, para el resto de la historia”.

“Los que estamos hoy aquí, estos días aquí y tantas personas que han participado en estos días en las calles sabrán que estuvieron en el momento, en el sitio donde una parte de la historia ya quedará para siempre reflejada”.

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Cultura y no confrontación

“Es una voz crítica que lo que pide es que estemos todos unidos. Somos en la unidad, somos uno, que además el papa también lo he dicho en ocasiones que no significa uniformidad. Cada uno desde ser único e insustituible hace junto una comunidad”.

“A mí me gusta mucho que se llame, de hecho, nuestro lema durante su visita también ha sido, aparte de alzar la mirada, ha sido Madrid comunidad, porque es como vivimos en comunidad aquí”.