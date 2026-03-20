“Nunca he hablado con un narcotraficante”: Petro responde a presunta investigación de EE.UU.

Bandera de Estados Unidos y presidente Gustavo Petro. Fotos: Getty Images / (Colprensa - Cristian Bayona).

En la tarde de este viernes, 20 de marzo, el presidente Gustavo Petro respondió a la publicación de The New York Times sobre una supuesta investigación que adelantan dos fiscales en Estados Unidos en su contra, uno en Nueva York y el otro en Manhattan, para determinar si el mandatario colombiano se ha reunido con narcotraficantes, y si además, le entregaron aportes ilegales a su campaña presidencial de 2022.

“Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”, aseguró el jefe de Estado.

Adicionalmente, afirmó que no existe ni una sola investigación en Colombia sobre una relación suya con narcotraficantes.

¿Qué dijo sobre su campaña presidencia?

Respecto a la investigación sobre su campaña presidencial de 2022, dijo que no aceptaron donaciones, ni aportes de narcotraficantes. Además resaltó que nunca le han podido comprobar entrada de dineros ilegales, en medio de la investigación que adelantan por esto.

Señaló que se trata de señalamientos de la ultraderecha, con las que han buscado dañarle su reputación en Estados Unidos.

“La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial, no describió ni un solo peso de narcotraficantes porque es mi orden y mi principio personal como líder político”, dijo.