Diego Arias le respondió a quienes critican a Nacional por solo ganarle a “equipos menores”. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Atlético Nacional volvió a sonreír en la Liga Colombiana. En la noche del sábado 21 de marzo, el cuadro antioqueño se floreó ante su gente en el Atanasio Girardot y venció por un abultado marcador de 3-0 al Internacional de Bogotá, equipo que se encuentra en los primeros lugares del campeonato.

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Juan Manuel Rengifo se encargó de abrir la cuenta pasada la media hora de partido, Alfredo Morelos amplió diferencias al minuto 49 y Matías Lozano selló el triunfo, además de marcar su primer gol como profesional, sobre los 77′. En el cuadro capitalino, Joan Castro fue expulsado a los 5 minutos.

Con este resultado, el cuadro verdolaga se reafirma como único líder de la Liga con 27 puntos y con siete fechas por jugar, ya se encuentra prácticamente clasificado a las finales del primer semestre.

Arias le respondió a quienes critican a Nacional por solo ganarle a “equipos menores”

En la conferencia de prensa posterior al partido, Diego Arias le respondió a todos aquellos que critican a Atlético Nacional por “solo ganarle a equips menores”. En este sentido, el entrenador pereirano advirtió que cada partido “presenta una exigencia diferente” y son más las presentaciones buenas, frente a cualquier rival, que las malas.

“Cada partido presenta una exigencia diferente. Es posible que en algunos juegos, algunos factores como las transiciones de los rivales nos costó. Nosotros, de manera puntual, lo hemos entrenado, aunque ahora por diferentes razones el rival no fue tan exigente en ese sentido. Aún así, estuvimos atentos para evitar que el rival en esta fase nos hiciera daño”, señaló inicialmente el estratega.

Y sobre el nivel de los equipos derrotas, Arias apuntó que “depende de cómo se interprete” el hablar de “rivales duros” o “equipos grandes”.

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“Ahora enfrentamos a uno de los rivales que en el torneo ha hecho más puntos y ha tenido muy buenos partidos (Internacional de Bogotá). Pero acá tuvimos grandes juegos, hace poco estuvimos con Junior, que es el último campeón, y creo que fue un muy buen partido; con Santa Fe, de visitante, también tuvimos un buen juego con ellos haciéndose fuerte de local", apuntó.

Y complementó al respecto: “Sin duda hay otros partidos en los que no pudimos generar todo lo que habitualmente generamos en la mayoría de los juegos, por eso sabemos que hay puntos que debemos corregir para intentar llevar los partidos a un escenario positivo. Si hacemos un análisis profundo, hay partidos con equipos muy competitivos del torneo que han sido favorables para nosotros”.

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Finalmente, el entrenador Diego Arias detalló que Nacional “en la mayoría de los juegos ha sido valiente, representa toda la ambición y grandeza de nuestro club”. En este sentido valor que en cada juego de Liga “vamos al frente de local y visitante”.

“Si bien no hemos podido ajustarnos a alguna dificultad que el juego presenta, lo que sí me da mucha alegría es que es un equipo que compite, a todas las canchas va y representa una ilusión de una hinchada que quiere ver a su equipo ganar, tener el control de los partidos, ser agresivo presionando", concluyó.