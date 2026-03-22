Dayro Moreno cada vez le saca más diferencia a Falcao: tabla de goleadores históricos colombianos / Colprensa / Schneyder Mendoza

Dayro Moreno avanza con paso firme en su rol como máximo goleador colombiano de la historia. El experimentado delantero llegó a su novena anotación en la Liga Colombiana 2026-I y a nivel general en toda su carrera acumula 382 tantos.

El último gol del tolimense se produjo en la noche del sábado 21 de marzo, durante la derrota 1-4 del Once Caldas a manos de Millonarios. Resultado complicado para el cuadro albo en sus aspiraciones de clasificar a las finales del primer semestre.

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A los 67 minutos de partido en el Palogrande, Dayro se hizo cargo de un tiro libre al borde del área. A pesar de la barrera nutrida, el nacido en Chicoral engañó a todos y soltó un espectacular remate colocado, el cual entró por el palo del guardameta Diego Novoa. Golazo que significó el 1-2 parcial de su equipo.

Si bien el tanto no sirvió para que Once Caldas sumara puntos en la Liga, por lo pronto le ayuda para seguir sacando distancia sobre Radamel Falcao García y Carlos Bacca, quienes lo persiguen en la lucha por ser el máximo goleador colombiano de la historia.

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Así va la tabla de goleadores históricos colombianos

Pos. Jugador Goles Estado 1 Dayro Moreno 382 Vigente 2 Radamel Falcao 357 Vigente 3 Víctor Hugo Aristizábal 346 Retirado 4 Carlos Bacca 345 Vigente 5 Juan Pablo Ángel 291 Retirado

Dayro Moreno volverá a sumar minutos el próximo domingo 29 de marzo, cuando Once Caldas visite a Llaneros en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencia; Falcao sigue recuperándose de sus problemas musculares y se espera que pueda retornar ante Fortaleza (30 de marzo) o Jaguares (2 de abril); Carlos Bacca tiene actividad con Junior de Barranquilla, este mismo martes 24 de marzo frente al Atlético Bucaramanga en el Estadio Metropolitano.

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