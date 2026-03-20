Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 mar 2026 Actualizado 16:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Presidente Petro solicitó la renuncia de Luis Óscar Galves, interventor de la Nueva EPS

6AM W conoció que en las últimas horas el presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia al interventor de la Nueva EPS.

Presidente Petro solicitó la renuncia a Luis Óscar Galves, interventor de la Nueva EPS

Presidente Petro solicitó la renuncia a Luis Óscar Galves, interventor de la Nueva EPS

00:00:0004:04
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Maria José Castro

El presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó la renuncia de Luis Óscar Galves Mateus, actual interventor de la Nueva EPS. Galves fue nombrado agente interventor en noviembre de 2025 y fue posesionado el día 14 por Angie Rodríguez, entonces superintendente ad hoc de la Nueva EPS. Esta solicitud de renuncia se produce en medio de un presunto descontento presidencial con la labor desempeñada por Galves.

Más información

La intervención de la Nueva EPS se inició el 3 de abril de 2024, mediante la Resolución 2024160000003012-6, lo que significa que la entidad está próxima a cumplir dos años bajo esta medida. La decisión se tomó por deficiencias financieras, incluyendo la falta de reservas técnicas y patrimonio adecuado, afectando a más de 11 millones de afiliados.

La normativa establece que la toma de posesión tiene un plazo de máximo dos años, con un periodo normal de doce meses prorrogable por otro año. Si en este plazo no se subsanan las dificultades, la Superintendencia de Salud debe disponer la disolución y liquidación de la entidad.

Noticia en desarrollo

Escuche la noticia en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0004:04
Descargar

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir