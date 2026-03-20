Presidente Petro solicitó la renuncia de Luis Óscar Galves, interventor de la Nueva EPS

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El presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó la renuncia de Luis Óscar Galves Mateus, actual interventor de la Nueva EPS. Galves fue nombrado agente interventor en noviembre de 2025 y fue posesionado el día 14 por Angie Rodríguez, entonces superintendente ad hoc de la Nueva EPS. Esta solicitud de renuncia se produce en medio de un presunto descontento presidencial con la labor desempeñada por Galves.

La intervención de la Nueva EPS se inició el 3 de abril de 2024, mediante la Resolución 2024160000003012-6, lo que significa que la entidad está próxima a cumplir dos años bajo esta medida. La decisión se tomó por deficiencias financieras, incluyendo la falta de reservas técnicas y patrimonio adecuado, afectando a más de 11 millones de afiliados.

La normativa establece que la toma de posesión tiene un plazo de máximo dos años, con un periodo normal de doce meses prorrogable por otro año. Si en este plazo no se subsanan las dificultades, la Superintendencia de Salud debe disponer la disolución y liquidación de la entidad.

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