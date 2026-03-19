Niño de 4 años en Samacá en grave riesgo: Nueva EPS sin contrato con clínica para operarlo

En grave riesgo niño de 4 años de Samacá, Boyacá. La Nueva EPS no tiene contrato con la clínica que lo debe operar

Tunja

Nelson Hernán Larrota Castiblanco tiene solo 4 años y ya padece la crisis del sector de la salud. El niño quien ya perdió un riñón por una grave enfermedad renal ahora tiene en riesgo su vida, pues a pesar de las órdenes judiciales no ha podido ser operado.

Su mamá, Dora Esperanza Castiblanco clama por una pronta atención ante el grave estado de salud del pequeño.

“Los doctores coinciden en lo mismo que la salud de mi hijo está en grave riesgo. Inclusive la pediatra que tienen que hacerle la cirugía sí o sí es de emergencia por la salud del niño”.

Nelson Hernán ha estado a punto de ser atendido, pero siempre hay un obstáculo. Se cancelan los contratos con los hospitales de Bogotá a donde ha sido remitido.

“La EPS canceló contrato con el Hospital San José, luego pasé al San Ignacio y nuevamente volvieron a cancelar contrato con esa EPS. Y me dicen que tienen que remitirlo a un nuevo prestador de servicio porque ya cancelaron contrato con las otras clínicas y no hay nada que se pueda hacer”.

Hay una orden judicial y aún así la Nueva EPS no cumple, advierte la mamá del niño.

“El juez le ordenó que tenían que hacerle la cirugía al niño de emergencia, los procedimientos que él necesitaba, pues ya que son varios y son de emergencia. En la EPS lo que me decían era que el especialista por ser de otra clínica y al no verlo que no le podían hacer los procedimientos al niño que tenía otra vez iniciar todo el proceso con todos los especialistas desde cero”.

Dora relató que su hijo cada vez está más grave.

“Mi hijo está muy grave. Debido a que él tiene el divertículo también le retiene la orina. A él le dan muy seguido infecciones urinarias y también sufre de estreñimiento. Entonces al darle esas infecciones tan seguido ya en las clínicas no me lo reciben o me lo reciben, pero no le prestan la atención que el niño necesita porque ellos no pueden hacer absolutamente nada más. Solo la cirugía le ayuda al niño”.

Esta semana en Boyacá se conoció el fallecimiento del joven de 20 años, Jeisson Javier Pinzón quien padecía leucemia y la Nueva EPS no autorizó a tiempo un medicamento que lo prepararía para recibir un trasplante de médula.