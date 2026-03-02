Galán propone acceso inmediato de la Policía a cámaras de seguridad en donde ocurra un delito

Este lunes, 2 de marzo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se reunieron para hablar de la seguridad en la capital del país, el principal reto para el Distrito. Esta no es la primera vez que se reúnen los dos, la semana pasada el mandatario sostuvo un encuentro con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el ministro de Justicia y otras autoridades para abordar el mismo tema.

De acuerdo con Galán, Bogotá necesita mejores herramientas legales para que la Policía, la Fiscalía y la Rama Judicial puedan luchar de manera más eficaz contra la delincuencia en las ciudades. “Bogotá está liderando esta discusión”, fueron las primeras palabras del alcalde tras la reunión.

Las propuestas para mejorar la seguridad

El alcalde habló de varias propuestas que se discutieron en la reunión con el propósito de garantizar una ciudad segura para los bogotanos. Entre ellas, Galán habló de la posibilidad de que la Policía pueda acceder de inmediato a las imágenes de las cámaras en el entorno donde ocurrió un delito.

Lea también: Alcalde Galán no recibió información oficial sobre presuntas acciones terroristas para elecciones

“Que no tome tiempo eso. Y eso le permita a la Policía actuar para capturar un delincuente o para proteger una vida”, dijo el alcalde.

Asimismo, Galán explicó que muchas veces hay policías que, a raíz de una captura en flagrancia, pierden mucho tiempo yendo a la URI, en ese sentido señaló: “Con herramientas tecnológicas y trabajo coordinado podemos solucionar eso y tener a la Policía trabajando en la defensa contra el delito en la calle y las herramientas de justicia activadas”.

Galán también insistió en la necesidad de dar un debate sobre una reforma de fondo para que quien cometa un delito violento sea efectivamente sancionado.

Le puede interesar: ¿Por qué aumentó el secuestro extorsivo en Bogotá?: Alcalde Galán explica las razones detrás

“Cuando una persona es capturada y tiene varias anotaciones porque fue capturada en el pasado varias veces por delitos violentos, eso debe ser tenido en cuenta por parte del juez en su decisión sobre una medida de aseguramiento con detención, con privación de la libertad”, concluyó el alcalde.