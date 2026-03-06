Cámaras de seguridad en colegios de Bogotá se conectarán al Comando C4

Durante la posesión de la nueva secretaria de Educación de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán, anunció el refuerzo de las medidas de seguridad en los colegios con la implementación de más cámaras de seguridad conectadas con el centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad.

“Las cámaras perimetrales que miran a la parte externa de colegios sí van gradualmente a irse integrando al C4. La meta este año es adicionar 1.000 cámaras perimetrales a ese sistema”, aseguró el mandatario.

De este manera, las autoridades podrán vigilar efectivamente los entornos escolares para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Además, se instalarán más cámaras de seguridad tanto dentro de los colegios como fuera de estos espacios.

De acuerdo con las cifras del alcalde, la meta es llegar a 16.000 cámaras de seguridad en los entornos escolares. Hasta la fecha son 10.815 cámaras las instaladas en estos espacios.

“Vamos a seguir avanzando para cumplir la meta de tener todos los entornos escolares con cámaras y este sistema de vigilancia”, agregó Galán.