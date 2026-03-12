En Bogotá continúan disminuyendo los delitos de alto impacto

Durante la administración del alcalde, Carlos Fernando Galán varios delitos han vendido disminuyendo. De acuerdo con cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo al comparar el periodo entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 con el mismo lapso de 2025, se registran reducciones en: homicidios, hurtos, extorsión y otros delitos.

“La desarticulación de bandas, acciones contundentes contra los facilitadores del delito y una mayor operatividad en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del Ejército Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad, aun con un pie de fuerza muy inferior al que requiere la ciudad, ha permitido la reducción en la mayoría de los indicadores de seguridad en Bogotá”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Estos son los delitos que han disminuido

Uno de los indicadores más relevantes es el homicidio, que presenta una reducción del 12,5 %, al pasar de 176 casos en los primeros dos meses de 2025 a 154 en 2026, es decir, 22 hechos menos.

Otro de los delitos que ha disminuido es la extorsión. Las denuncias pasaron de 330 en 2025 a 47 en 2026, lo que representa 283 casos menos y una reducción del 85,8 %.

Sumado a esto, el hurto a personas también registra una reducción importante del 38,3 %, al pasar de 21.088 casos en 2025 a 13.017 en 2026, lo que equivale a 8.071 denuncias menos.

El robo a bicicletas también presenta una reducción del 48% al pasar de 1.265 denuncias en 2025 a 664 en 2026, es decir, 601 casos menos. También, el hurto de automotores, se registra una reducción del 36,9 %, al pasar de 523 casos en 2025 a 330 en 2026, es decir, 193 vehículos menos hurtados.

Por otra parte, el robo a motocicletas muestra números a la baja, al pasar de 733 denuncias en 2025 a 496 en 2026 con 237 reportes menos, lo que representa una disminución del 32,3 %.

Finalmente, el hurto a residencias demuestra una reducción del 22.3% pasando de 1.012 casos en 2025 a 786 en 2026, con 226 hechos menos.