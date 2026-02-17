Alcalde Galán propondrá al nuevo Congreso que delincuentes en flagrancia paguen cárcel directamente

Bogotá D.C

Durante la presentación de los resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán aprovechó el espacio para anunciar una iniciativa en la que está trabajando el Distrito.

Desde hace varios meses el mandatario ha criticado el sistema penal del país , ya que se han conocido varios casos en los que se han capturado a los presuntos delincuentes en flagrancia y han sido dejado en libertad.

De acuerdo con Galán, en Bogotá 59 de cada 100 homicidas capturados en flagrancia quedan en libertad , al igual que 95 de cada 100 detenidos en flagrancia por otros delitos.

En ese sentido el alcalde aseguró que una vez sean elegidos los nuevos congresistas este 8 de marzo , les propondrá un proyecto para que los delincuentes que sean capturados en flagrancia sean enviados directamente a la cárcel.

“Es para que garanticemos que la gente que utiliza la violencia y ponen en peligro la vida de otra personas termine privada de la libertad y enfrente su proceso”, aseguró Galán.

Discusión nacional del sistema penal

Por eso, Galán pidió que se lleve a cabo esta discusión nacional sobre la eficacia del sistema penal y la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación, de la Fiscalía y los jueces, así como revisar la aplicación de medidas de aseguramiento con privación de libertad, para garantizar sanciones efectivas en casos que pongan en riesgo la vida de las personas.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo , respaldó la propuesta del alcalde para terminar en un ciclo de violencia.

“Llevamos 30 años perdonando violentos, dándole oportunidad a violentos a que ejerzan violencia y no les pase nada más. El alcalde Galán (...) le esta proponiendo a la sociedad normas en las que cualquier individuo en cualquier condición y situación que acuda a la violencia, la sociedad decida castigarlo severamente”, señaló el secretario.