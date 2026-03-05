“No hay indicios de un atentado en Bogotá en elecciones, como dice el Gobierno”: Alcalde Galán
El alcalde mayor de Bogotá habló en 6AM W sobre las medidas de seguridad para las elecciones del domingo 8 de marzo.
“No hay indicios de un atentado en Bogotá en elecciones, como dice el Gobierno”: Alcalde Galán
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista COMPLETA:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio