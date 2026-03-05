Hable con elPrograma

05 mar 2026 Actualizado 15:32

“No hay indicios de un atentado en Bogotá en elecciones, como dice el Gobierno”: Alcalde Galán

El alcalde mayor de Bogotá habló en 6AM W sobre las medidas de seguridad para las elecciones del domingo 8 de marzo.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista COMPLETA:

Cualquier tiempo pasado fue anterior

