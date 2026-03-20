Mauricio Parodi tilda a Cielo Rusinque de “activista”; Alirio Uribe dice que ella “es independiente”

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En entrevista con 6AM W, el congresista del Pacto Histórico, Alirio Uribe, defendió a Cielo Rusinque, mientras que el representante de Cambio Radical, Mauricio Parodi, cuestionó su independencia al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Uribe aseguró que está de acuerdo con lo que dijo Rusinque, en el sentido de que se le han desconocido sus títulos, estudios y experiencia profesional.

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“El Consejo de Estado viene produciendo una cantidad de decisiones durante este gobierno, son por lo menos más de 100 decisiones que tienen más un tufo político que jurídico”, dijo.

Y destacó que la decisión del Consejo de Estado no fue unánime y que hubo salvamento de votos.

“Ha habido siempre una captura corporativa del Estado. La doctora Cielo Rusinque ha demostrado independencia, precisamente para ejercer la función de la Superintendencia, que es una actividad de control sobre las empresas, y eso ha traído una cantidad de enemistades y de denuncias porque las empresas hacen lo que quieren y porque no hay ningún control”, señaló.

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En contraste, Parodi sostuvo que Rusinque “nunca ha sido independiente” sino que ha fungido como “una activista del Gobierno Petro”.

“Difiero de mi colega Alirio Uribe de manera radical, Rusinque es una persona que está al servicio del régimen de Petro”, dijo.

También resaltó la necesidad de respetar la separación de poderes y el Estado de derecho.

“Que el jefe de Estado y su séquito de congresistas y aduladores estén permanentemente atacando las otras instituciones del Estado, cuando sacan fallos que no les convienen a sus intereses políticos, pues es grave porque muestra el talante antidemocrático y dictatorial de un gobierno que se ha destacado por ser realmente tramposo”, agregó.

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El congresista concluyó diciendo que Rusinque ha sido una funcionaria que ha perseguido e intimidado a las empresas colombianas, y ha actuado de manera arbitraria.

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