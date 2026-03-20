Presidente Petro defiende a Cielo Rusinque: “Se trata de debilitar mi gobierno a cómo de lugar”

Cielo Rusinque y Gustavo Petro. Fotos: (Cortesía Joel González - Presidencia de la República) / (Colprensa - Cristian Bayona)

Muchos han sido los comentarios frente a la decisión del Consejo de Estado, que decidió anular el nombramiento de Cielo Rusinque como Superintendente de Industria y Comercio.

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de Rusinque, y señaló que lo único que buscan es debilitar y afectar su Gobierno.

Dijo también, que es ilógico que el Consejo de Estado como Institución haya nacido en Francia, pero este invalidando los estudios que realizó Cielo Rusinque en una Universidad de este país.

“El Consejo de Estado como Institución nació en Francia, pero el Consejo de Estado de Colombia considera que no son creíbles los títulos obtenidos en las más prestigiosas universidades de Francia“, señaló.