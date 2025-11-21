MinEducación deberá certificar estudios en Francia de Cielo Rusinque ante el Consejo de Estado

JUSTICIA

Avanza en el Consejo de Estado el estudio de la demanda de nulidad que busca tumbar a la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.

Lo último es que la Sección Quinta solicitó al Ministerio de Educación una certificación de los estudios que hizo Rusinque en la Universidad de París Panthéon-Assas en Francia. El objetivo es identificar que equivalencia de dicho título de la superintendente en nuestro ordenamiento jurídico

“Al respecto, entre otras documentales, se allegó copia del «DIPLOME SUPERIEUR DE L´UNIVERSITE – DROIT CONSTITUTIONNEL» de la «UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II) DROIT-ÉCONOMIE-SCIENCES SOCIALES», obtenido por la demandada, sin embargo, para esta Sala, no existe certeza de la equivalencia de dicho título en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual resulta relevante para resolver la presente controversia", indicó la entidad.

Debido a lo anterior, el Ministerio de Educación deberá responder qué programa o título, según los otorgados por las instituciones de educación superior colombianas y las normas internas que regulen la materia, equivale el denominado «DIPLOME SUPERIEUR DE L´UNIVERSITE – DROIT CONSTITUTIONNEL» y si es oficial o propio, e indicar a qué nivel de especialización, maestría o doctorado y el área de conocimiento al que pertenece.

Sobre la demanda de nulidad

Según el demandante, hubo irregularidades en la posesión de Rusinque pues se nombró en el cargo, «antes de ordenarse la terminación del encargo».

Además, según el demandante no se ha podido verificar los 10 años de experiencia requeridos para el cargo ni los requisitos de estudio.

“La hoja de vida de la demandada, publicada para que la ciudadanía manifestara sus observaciones, solo señala que cursó posgrados en derecho constitucional «o» ciencias políticas. Además, afirmó que carece de información precisa, que permita determinar si la accionada cuenta con mínimo 10 años de experiencia profesional «o como docente», en temas relacionados con las funciones asignadas al cargo", se lee en el auto.