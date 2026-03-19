Cielo Rusinque cuestionó sanción de PGN por visitas a Registraduría: no accedimos a censo electoral

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, habló en 6AM W acerca de la decisión de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de sancionar a su entidad por las visitas a entidades públicas, alegando extralimitación de funciones de algunos funcionarios.

“En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 12 meses a Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la protección de la competencia (2024), así como a tres funcionarios y 12 contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por extralimitar funciones en visitas administrativas a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a los Fondos Rotatorios de estas entidades, entre el 12 y el 21 de marzo de 2024”, señala la Procuraduría.

Ante esto, Rusinque defendió el procedimiento de su entidad, señalando que están enmarcadas en la ley y no dan lugar a ningún tipo de arbitrariedad. “Aquí lo que hay es un desconocimiento del fallo de primera instancia, que esperamos sea reconsiderado”.

Agregó que ese fallo, no solo desconoce la verdad procesal y las pruebas a lo largo de la investigación, sino también la jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Escuche la entrevista completa con la superintendente Cielo Rusinque aquí: