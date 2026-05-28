“Hay unos mitos y unas leyendas de lo que es participar en política”: Armando Benedetti, MinInterior
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ya previamente había defendido al presidente Gustavo Petro por una presunta participación en política y asegurando que no es así, sino que es “análisis político”.
Este jueves, 28 de mayo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, de Caracol Radio, para referirse a la polémica que se ha generado por la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro previo a las elecciones presidenciales de este domingo.
“Yo creo que hay unos mitos y unas leyendas alrededor de lo que es participar en política”, introdujo Benedetti.
Así, agregó: “Participar indebidamente en política es cuando usted hace algo en contra de lo que está escrito, y lo que está escrito es que no se puede, por ejemplo, yo usar mi puesto para a las personas que están por debajo de mí (en cargo jerárquico), ponerlas a trabajar, a votar, a hacer propaganda electoral por un candidato que yo quiera, ya sea con recursos económicos, ya sea con acoso, ya sea con invitaciones de frente, con publicidad electoral para votar por un candidato de mi preferencia”.
Explico que, entonces, si un funcionario, por ejemplo, revela por quién va a votar, “la gente empieza a creer que es que está participando en política”.
“Si usted me dijera, es que vea, cogieron unos recursos y con eso movieron los alcaldes de tal zona del país y por esos recursos que les van a dar, o les dieron en tal zona del país, entonces esos alcaldes están trabajando en favor del candidato X, ahí sí habría una participación en política. Si dijera que es que van a botar a los funcionarios públicos en determinado momento o en tal parte o en tal sitio, simple y llanamente porque no quieren votar por tal candidato a la presidencia de la república, eso sería participación en política según nuestra ley”, ejemplificó.
En esa línea, el jefe de la cartera política del país afirmó que “la ley en nuestro país es una ley hipócrita (haciendo referencia a lo que se relaciona con la participación en política) es una ley que en ninguna otra parte del mundo existe. De hecho, existen reelecciones, los jefes de Estado terminan siendo siempre sus propios jefes de campaña o jefes de campaña de sus sucesores o de la línea política que quisieran, entonces es una ley como bastante obsoleta”.
Y así, cuestionó: “Además de lo que le estoy hablando, tenemos lo que es la ley de garantías. Entonces, yo le digo participación en política, pero el presidente cuándo acoge a un funcionario público, repito, unos recursos para que alguien, unos alcaldes o un sector del país o de la maquinaria del Estado vote por x o y candidato”.
Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...