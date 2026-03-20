Rusinque cuestiona la decisión del Consejo de Estado que tumbo su nombramiento como Superintendente

El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Cielo Rusinque Urrego como superintendente de Industria y Comercio al resolver uno de los procesos que tenía en curso sobre su permanencia en el cargo. El Consejo de Estado concluyó que Rusinque no reunía los requisitos legales exigidos para ocupar el cargo.

Sobre este hecho, la funcionaria se pronunció a través de su cuenta de X y mencionó que “quiero expresar mi honda preocupación por la distancia del marco del derecho estricto que se advierte en la providencia del Consejo de Estado. En particular, la argumentación desborda el análisis normativo y probatorio y termina por conferir apariencia jurídica a una decisión que resulta muy cuestionable”.

Agregó Rusinque que “el fallo parte de una premisa conceptualmente insostenible: considerar que una maestría en Ciencias Políticas y Sociales realizada en Paris, en una institución internacionalmente reconocida, carece de relación con las funciones de la Superintendencia, como si los ámbitos de mercado, competencia, consumo y propiedad industrial fueran ajenos a las relaciones de poder que los estructuran. A ello se suma la desestimación, sin justificación suficiente, de la certificación del Ministerio de Educación sobre el alcance y núcleo de conocimiento del programa cursado”.

Para Cielo Rusinque, la decisión del Consejo “excluye sin fundamento una trayectoria profesional amplia, cualificada y plenamente pertinente para el ejercicio del cargo. Aún así, privándome de más de 4 años de experiencia -que hubieran sido suficientes para acreditar el requisito exigido-, me fueron reconocidos 8 años y 6 meses de ejercicio de la profesión relacionado con el cargo”.

La funcionaria aseguró sobre este hecho: “el Consejo de Estado decidió ignorar estos estudios, en lo que es un claro un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Asimismo, se desconoce el régimen aplicable a la convalidación de títulos de posgrado, que prevé un plazo de dos años desde la posesión, imponiendo una exigencia no contemplada en la normativa vigente".