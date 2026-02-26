La SIC reconoce la denominación de origen al Mangostino de Mariquita, Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinquie, se refirió a la importancia de la declaratoria de protección de denominación de origen del ´Mangostino de Mariquita´ para los habitantes del norte del Tolima.

“Significa un reconocimiento, una garantía que dará a los productores mejores condiciones en la comercialización para el acceso a otros mercados para la exportación, pero también este reconocimiento implica unos efectos positivos colaterales en el territorio”, dijo la Superintendente de Industria y Comercio.

Por otra parte, aseguró que “Implica unos efectos positivos en materia de turismo, conservación de las costumbres y tradiciones, a través de este hay una garantía para los consumidores para la calidad, además de las condiciones de producción”.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio, el Mangostino de Mariquita, una fruta exótica de sabor dulce, ingresó a la larga lista de productos colombianos que ahora cuentan con la protección de la Denominación de Origen, de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El anuncio se hizo en el marco de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural que se realiza en Cartagena de Indias. Esta decisión, de primera instancia, reconoce oficialmente la calidad, reputación y características únicas de este fruto cultivado en el norte del departamento del Tolima.

La petición de declaración de protección fue radicada por la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, el Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima y el municipio de San Sebastián de Mariquita.

Denominación de Origen

La Denominación de Origen Mangostino de Mariquita identifica el fruto cultivado en los municipios de San Sebastián de Mariquita, Armero (Armero-Guayabal), Falan, Palocabildo, Honda y Fresno, en donde factores como el clima, la altitud, el suelo y el saber hacer de sus agricultores ha propiciado la obtención de un mangostino con cualidades únicas.

De esta manera se valora el vínculo entre las características del fruto y el medio geográfico, lo que refuerza su prestigio y permite a los productores diferenciarse en el mercado.

“El reconocimiento de Denominación de Origen contribuye al desarrollo rural, la competitividad y la proyección del departamento del Tolima como referente nacional en frutas exóticas de alta calidad, consolidando la reputación del Mangostino de Mariquita como un activo estratégico para Colombia”, destaca la SIC.

Además, representa un valor agregado para los productores, al permitirles diferenciar su producto en el mercado, acceder a mejores oportunidades comerciales y consolidar procesos de formalización y competitividad rural.

Dato: data herramienta de protección de la propiedad industrial blinda jurídicamente al Mangostino de Mariquita contra el uso indebido de su nombre, pues no solo protege un fruto, sino que representa una tradición productiva y una visión estratégica de desarrollo sostenible tanto para el departamento del Tolima como para toda Colombia.