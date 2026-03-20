“Ese fallo no es debido a mi experiencia, se trata de una cuestión política”: Cielo Rusinque

“Ese fallo no es debido a mi experiencia, sino al debilitamiento de la institucionalidad”: Rusinque

Tras la decisión del Consejo de Estado de anular el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, la funcionaria se pronunció en 6AM W y aseveró que este fallo tiene un tinte político de personas que no comparten la ideología y no quieren dejar avanzar el progresismo.

“Ese es un fallo que, pretendiendo atacar a un Gobierno con el que no se comparte el sentido político, se pretende obstaculizar la labor en entidades tan fundamentales como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio. Este fallo no habla mal de mí, ese fallo no desvirtúa mi capacidad, mi profesión y mi experiencia que está debidamente demostrada; este fallo, lamentablemente, habla de esa realidad que estamos enfrentando y es el debilitamiento de la institucionalidad”, aseveró.

Para la funcionaria, a los exsuperintendentes no les pidieron los requisitos que el Consejo de Estado determinó que no tenían y tumbó su nombramiento.

“Los magistrados están exigiéndome una experiencia específica, cuando ni el antiguo decreto ni el pasado y nunca en la historia de la superintendencia se había pretendido exigir una experiencia específica (...) lo que habla de este doble sesgo”.

La funcionaria además afirmó que otros abogados han reconocido que este fallo es “un abuso y una arbitrariedad”.

También señaló que desconocen su formación como constitucionalista, sus dos maestrías, y su trayectoria académica.

Ante ello, Rusinque afirmó que van a presentar una tutela y contempla presentar medidas cautelares ante la CIDH. No obstante, ya presentó la carta de renuncia.

“Ya veremos qué disponga el señor presidente, él sabe que cuenta con esta orgullosa funcionaria del gobierno del cambio para lo que considere”, remató.

Su experiencia como docente

La funcionaria señaló que “le cortaron de plano” cuatro años de experiencia como docente investigadora. “Dijeron que no, que no se había fundamentado lo suficiente. Según el Consejo de Estado, no es que no tenga la experiencia, dicen que tengo ocho años y unos meses, y que me faltaron como un año, pero me despojaron, así a rajatabla, de, por ejemplo, lo del externado. ¿Cómo vamos a decir que en un estado constitucional de derecho la formación como constitucionalista no tiene relación con las funciones de superintendente?”.

¿Por qué flexibilizaron los requisitos para ser SIC con un decreto?

La funcionaria afirmó que al mirar la memoria justificativa se evidencia que “lo que hace ese decreto es armonizar lo que existe en el estado colombiano, no con requisitos inventados o sacados de los cabellos por este gobierno”.

Según afirmó el decreto que sigue las orientaciones de la OCDE, que estipula los requisitos, y que ahora el Gobierno modificó, “el Consejo de Estado, mediante una sentencia de hace varios años, dijo que ese decreto había estado mal orientado, que esas recomendaciones de la OCDE no podían ir en contravía del derecho interno, ni al Presidente de la República se le podía despojar de su capacidad dominadora”.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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