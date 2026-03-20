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20 mar 2026 Actualizado 16:11

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“El plan a los 5 minutos ya no estaba”: Alfredo Arias tras la caída de Junior de Barranquilla

Harold Rivera, asumió la deuda futbolística tras el 2-0 ante Independiente Medellín.

Junior F.C's manager Alfredo Arias during the Superliga BetPlay Dimayor League second leg final between Independiente Santa Fe V Junior F.C in El Campin Stadium in Bogota, Colombia January 21, 2026. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Junior F.C&#039;s manager Alfredo Arias during the Superliga BetPlay Dimayor League second leg final between Independiente Santa Fe V Junior F.C in El Campin Stadium in Bogota, Colombia January 21, 2026. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Luego de la derrota 2-0 ante Independiente Medellín, el técnico de Junior de Barranquilla, Alfredo Arias, fue autocrítico y directo al analizar un partido que, según sus palabras, se desdibujó desde el arranque: “Nosotros veníamos con un plan… y ese plan a los 5 minutos ya no estaba”.

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El entrenador explicó que la idea inicial buscaba mayor solidez defensiva, incluso reforzando la línea de fondo con Harold Rivera, pero todo se vino abajo rápidamente: “A los 5 minutos… estábamos en desventaja”, señaló, haciendo énfasis en que los goles llegaron en jugadas previamente trabajadas: “Recibimos dos goles de jugadas que esperábamos”.

Además de los errores tácticos, Arias reveló que las lesiones también condicionaron el desarrollo del juego: “La lesión de Monzón… se había sentido en la primera jugada… tuvimos que cambiar”. A pesar de intentar reaccionar en el segundo tiempo, reconoció que el equipo nunca encontró su mejor versión: “Tuvimos un par de chances… pero nunca logramos desde el juego jugar bien y esa es la verdad”.

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Uno de los momentos más tensos de la rueda de prensa fue cuando el técnico aclaró la polémica salida del equipo del campo en medio de disturbios. Arias fue enfático: “Dos personas de seguridad me dijeron que lo mejor era retirarnos… había riesgo”, y desmintió cualquier intención de abandonar el partido: “Si yo me hubiese querido ir, no dejo desvestidos a mis jugadores”.

En esa misma línea, reflexionó sobre la violencia en los estadios: “Estamos naturalizando que ataquen a hinchas… está mal eso, está mal”, agregando que la situación va más allá del fútbol: “Esto no tiene que ver con camisetas, tiene que ver con las personas”.

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Desde lo deportivo, el técnico también admitió la justicia del resultado: “Creo que fue justo… el trámite siguió siendo favorable a ellos”, destacando además el impulso que generó la hinchada local en el desarrollo del encuentro.

Por su parte, el jugador Harold Rivera no ocultó la autocrítica del plantel: “Nos sentimos avergonzados porque no era lo que veníamos a hacer”. El mediocampista coincidió en que el equipo no logró ser profundo: “No le estábamos creando el peligro que queríamos… ahí nos quedamos”.

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Rivera también envió un mensaje a la hinchada en medio del irregular presente del equipo: “Entendemos el enojo, entendemos la frustración… pero la única manera de revertir la situación es trabajando”.

Finalmente, el jugador dejó claro que, pese a las dificultades, el grupo mantiene la ambición: “Junior está conformado para competir… vamos a competir al máximo”, reafirmando el compromiso del plantel de cara a lo que viene.

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La derrota dejó en evidencia falencias tácticas, fragilidad defensiva y un contexto externo complejo, en una noche donde el Junior nunca logró recomponerse tras un inicio que, como dijo su técnico, cambió todo en apenas cinco minutos.

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