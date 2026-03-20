Santa Fe ya tiene ruta definida en la Libertadores: así será su calendario en el Grupo E

Independiente Santa Fe ya conoce su fixture en el Grupo E de la Copa Libertadores, donde tendrá un calendario desafiante en busca de avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

El debut del conjunto cardenal será el próximo 7 de abril en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde recibirá a Peñarol en un duelo clave para arrancar con pie derecho. Posteriormente, el 14 de abril, Santa Fe tendrá su primera salida internacional cuando visite a Corinthians en el Neo Química Arena.

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La ida de la fase de grupos se cerrará el 28 de abril en territorio argentino frente a Platense, en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Para la segunda vuelta, Santa Fe regresará a casa el 5 de mayo para enfrentar nuevamente a Corinthians en El Campín, en un partido que podría marcar el rumbo del grupo. Luego, el 19 de mayo, volverá a ser local ante Platense, con la obligación de sumar puntos clave ante su afición.

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Finalmente, el equipo bogotano cerrará su participación en la fase de grupos el 26 de mayo cuando visite a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, en un encuentro que podría definir su clasificación.

Con este calendario, Santa Fe afrontará un grupo exigente en el que cada punto será determinante para seguir soñando en el torneo más importante de clubes en Sudamérica.