¿De qué murió el legendario actor Chuck Norris? Esto es todo lo que hasta el momento se sabe. Créditos: Getty Images (círculo)/AFP (fondo)

Tan solo una semana antes de la confirmación de su inesperado deceso, Chuck Norris realizaba su última publicación en Instagram.

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En ese video corto, hoy convertido en una pieza histórica, Carlos Ray Norris, con 86 años recién cumplidos, aparecía con guantes de boxeo, entrenando, manteniéndose en forma, como toda su vida. “Yo no envejezco, subo de nivel”, fue la frase que dejó entonces el hombre que llegó a insertarse como pocos en la cultura pop global.

¿Qué le pasó a Chuck Norris?

La sorpresiva muerte del actor y veterano de la Fuerza Aérea Chuck Norris se produjo mientras este se encontraba en la isla de Kauai, parte del archipiélago estadounidense de Hawái.

De acuerdo con TMZ, Chuck Norris tuvo una “emergencia médica” sin especificar y fue llevado a un centro hospitalario en la isla. El medio reseñó que se desconoce la naturaleza de dicha complicación.

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Sin embargo, el reconocido portal de farándula aseguró, según fuentes cercanas a la familia, que Norris, fiel a su imagen de fortaleza física, se encontraba de “buen ánimo” tras el incidente, haciendo, incluso, “bromas” al respecto.

Desafortunadamente, un día después de este parte de tranquilidad, el 20 de marzo de 2026, la familia del actor confirmó la noticia de su fallecimiento con un conmovedor mensaje.

“Para el mundo, era un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”: se lee en el post.

¿De qué murió Chuck Norris?

La familia ha preferido mantener reserva en torno a la causa de la muerte de Chuck Norris. Lo único que fue revelado hasta el momento es que el actor falleció “en paz, rodeado de sus familiares”.

Como señala USA Today, Norris había sido policía de la Fuerza Aérea estadounidense y comenzó una exitosa carrera en las artes marciales mientras se encontraba desplegado en Corea del Sur, que lo llevó a ser múltiple campeón mundial de karate.

Su carrera en el cine despegó con la película ‘El furor del dragón’ (1972), en la que se produjo la recordada ‘pelea del siglo’ entre el norteamericano y el maestro del cine y las artes marciales Bruce Lee.

Posteriormente, protagonizó la serie de culto ‘Walker, el ranger de Texas’ (1993-2001) y un largo listado de películas clásicas del cine de acción contemporáneo, como ‘McQuade, el lobo solitario’ (1983), ‘Fuerza Delta’ (1986) y más reciente en ‘Los Indestructibles 2′ (2012).

Su último estreno fue Agent Recon en 2024, el cual marcó un regreso después de 12 años de ausencia. Sin embargo, Chuck Norris participó este año en una película de acción y comedia titulada ‘Zombie Plane’, la cual aún tiene pendiente su fecha de lanzamiento.