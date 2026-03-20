Murió a los 86 años el actor estadounidense Chuck Norris

Este viernes se conoció la noticia de la muerte del actor estadounidense Chuck Norris a los 86 años.

Norris fue hospitalizado en Hawái este jueves tras una emergencia médica.

Hoy viernes su familia publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram informando que falleció en la mañana de ayer.

Lea también: El guitarrista rítmico de la banda AC/DC, Stevie Young, es hospitalizado en Buenos Aires, Argentina

“Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz”.

“Para el mundo, era un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”.

Norris fue amigo y compañero de Bruce Lee, quien lo invitó a interpretar a uno de los villanos principales en ‘El furor del dragón’ de 1972.

En la década de 1990, interpretó el papel de Cordell Walker en la exitosa serie de televisión ‘Walker, Ranger de Texas’, emitida de 1993 a 2001.

Le puede interesar: Empresa de un integrante de ABBA adquiere los derechos sobre el nombre y la imagen de Tina Turner

Su última aparición en una película fue en ‘Los Indestructibles 2’ de 2012, junto a Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger.

Norris también apareció en varios comerciales promocionando diversos productos.

En 2005, Norris alcanzó una nueva fama en internet cuando los datos curiosos sobre él se convirtieron en un meme que documentaba hazañas humorísticas, ficticias y absurdas de fuerza y resistencia.