El rapero canadiense Drake anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico ‘Iceman’

El rapero, cantante y actor canadiense Drake anunció este martes la fecha de lanzamiento de su próximo trabajo discográfico titulado ‘Iceman’.

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El lunes, reveló que había escondido la fecha de lanzamiento del álbum entre bloques de hielo colocados en Toronto como parte de la promoción del disco.

Posteriormente, Drake confirmó en sus redes sociales que el álbum saldrá a la venta el próximo 15 de mayo.

Drake lleva dando pistas sobre el proyecto desde 2024, cuando hizo referencia en las redes sociales al personaje del actor Val Kilmer, apodado “Iceman”, en la película ‘Top Gun’.

Drake comenzó a dar pistas concretas sobre el álbum en julio de 2025, cuando estrenó su transmisión en vivo “Iceman Episode 1” en YouTube.

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‘Iceman’ será el primer álbum de estudio de Drake desde ‘For All the Dogs’ de 2023 y su muy publicitada disputa con el también rapero Kendrick Lamar.