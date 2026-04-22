NASA compartió fondos de pantalla de la misión Artemis II: Así puede descargarlos de forma gratuita

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, realizó la misión Artemis II, que era el primer vuelo tripulado con cuatro astronautas en un sobrevuelo de 10 días alrededor de la luna, que tenía como objetivo validar los sistemas de la nave Orión y el cohete SLS, para poder preparar el regreso del ser humano a la superficie lunar.

Tras el éxito de la misión y la atención que generó en la opinión pública, La Nasa puso a disposición de todo el público interesado en una colección oficial y exclusiva de 18 piezas visuales que fueron captadas durante la exitosa misión Artemis II.

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Estas imágenes están disponibles de forma gratuita y permite que cualquier persona puedas descargarlas y hacer uso de las fotografías, que fueron tomadas desde la nave Orión, mientras realizaban el sobrevuelo lunar.

De acuerdo con la agencia espacial, esta propuesta busca es resaltar y compartir los logros de la misión, que fue el retorno de misiones tripuladas a inmediaciones lunares, luego de más de 50 años de ausencia.

¿Cuáles son las fotos de la misión espacial Artemis II?

La galería digital está integrada por imágenes de un gran calidad, que fueron optimizadas específicamente para que se puedan ajustar a las dimensiones de las pantallas de los celulares.

Esta colección de la NASA incluye diversas imágenes en las que hay vistas panorámicas de la Tierra y se observan perspectivas de la superficie lunar, que fueron registradas durante la misión.

Según la agencia espacial, los archivos están en formato JPEG y tienen un peso aproximado de 1 MB, lo que significa que se pueda descargar de forma fácil y no ocupe mucho espacio de almacenamiento en los dispositivos.

En medio de la misión Artemis II, la nave logró capturar paisajes celestes y fenómenos como eclipses vistos desde el espacio, que se destacan por sus colores nítidos y encuadres únicos que documentan el viaje de la tripulación.

Estas imágenes están diseñadas para que puedan funcionar como fondo de pantalla de inicio o de bloqueo, abarcando los sistemas operativos Android e IOS sin importar la marca o modelo del dispositivo.

¿Cómo descargar los wallpapers oficiales desde el portal de la NASA?

La única forma para acceder a estas imágenes es por medio de la plataforma de la agenda espacial. Las personas que quieran descargarlos tendrán que ingresar al sitio oficial de la misión y buscar el apartado llamado ‘Artemis II wallpapers’ o en el siguiente link.

En este espacio está toda la galería para su previsualización, posterior descargar y almacenamiento. Cada imagen tiene una flecha que al darle clic, le permitirá descargar la fotografía.

Es importante recordar la descarga no pide pagos previos ni costo y es catalogado como contenido de uso libre para todo la ciudadanía. Luego de tener el archivo en su celular, tendrá que ir a configuración y dejar la fotografía como fondo de pantalla o bloqueo, según sea su gusto.

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Finalmente, con la publicación de los fondos de pantalla, la NASA pone fin al capítulo de Artemis II permitiendo que los ciudadanos se sientan parte de la misión y puedan llevar con ellos el registro de esta exploración espacial.

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