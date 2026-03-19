El actor estadounidense Chuck Norris es hospitalizado tras una emergencia médica en Hawái

PHILADELPHIA, PA - JUNE 03: Martial artist/actor Chuck Norris make his Wizard World Comic Con debut during Wizard World Comic Con Philadelphia 2017 - Day 3 at Pennsylvania Convention Center on June 3, 2017 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Gilbert Carrasquillo/Getty Images) / Gilbert Carrasquillo

El actor estadounidense Chuck Norris ha sido hospitalizado tras una emergencia médica en Hawái.

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Según fuentes con conocimiento directo, le dijeron al medio TMZ que la emergencia ocurrió en las últimas 24 horas en la isla de Kauwai.

Afirman que no se conoce la naturaleza de la emergencia, pero les han dicho que está de buen ánimo y contando chistes.

El miércoles estaba entrenando en la isla y el pasado 10 de marzo cumplió 86 años.

Norris es recordado por interpretar el papel principal en la exitosa serie de televisión de CBS, ‘Walker, Ranger de Texas’, desde 1993 hasta 2001.

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Su última aparición en una película de gran presupuesto fue en ‘Los Indestructibles 2’ de 2012.