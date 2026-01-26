Murió Salvo Basile: una vida dedicada al cine, teatro y televisión

Salvatore Basile, actor, productor y asistente de dirección, murió este lunes, 26 de enero de 2026. Nacido en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940, Basile fue una figura con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Su llegada a Cartagena en noviembre de 1968 marcó un punto importante en su carrera, al desempeñarse como asistente de dirección de Gillo Pontecorvo para la película “Quemada” (1969), protagonizada por Marlon Brando. En alguna oportunidad, expresó que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y “donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas”.

En el teatro, Basile interpretó obras clásicas griegas como “La paz de Aristófanes”, así como “El león en invierno” de James Goldman y la comedia musical “Yo, yo, ye, ye”. Su trabajo en televisión incluyó papeles en la miniserie “Nostromo” (1996), nominada a los premios ALMA, y en telenovelas como “La mujer en el espejo” (1997), “Prisioneros del amor” (1997), “¡Ay cosita linda, mamá!” (1998), “Pobre Pablo” (2000), “Sofia, dame tiempo” (2003) y “Las noches de Luciana” (2004).

Su mayor experiencia se puede encontrar en el cine. Como actor ha participado en I don’t understand (1996) de Eduardo de Filippo, Ganster 70 (1968) de Mino Guerrini, El mercenario (1968) de Dieter Müller, Dos misioneros (1974) de Franco Rossi, Venganza (1976) de Pasquale Festa Campanile, Un amigo es un tesoro (1981) de Sergio Corbucci, Banana Joe (1982) de Steno, Días de fortuna (1995) de Andrew Davis, El amor en los tiempos del cólera (2007) de Mike Newell y el largometraje en postproducción Lecciones para un trío de Juan Pablo Bustamante.

El mensaje de despedida del alcalde Turbay

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, lamentó la partida de Silvio Basile y extendió sus condolencias a su señora esposa, hijos, familiares, colegas y amigos. “El ‘Italiano más cartagenero’ de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada. Llegó a #Cartagena en el 68 y aquí se quedó“, escribió en su cuenta de X.

