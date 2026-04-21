En el décimo aniversario de la muerte de Prince, sus herederos presentan la canción “With This Tear”

Los herederos del músico y actor estadounidense Prince presentaron este martes el sencillo inédito “With this Tear”.

La canción fue lanzada en el décimo aniversario de la muerte del artista estadunidense.

La canción viene acompañada de un video musical que inicia con un fragmento de su época de ‘Purple Rain’.

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El video continúa con un montaje de fotografías personales y grabaciones que abarcan su vida y carrera.

“With This Tear” se grabó originalmente en noviembre de 1991 en Paisley Park, con Prince a cargo de la producción, los arreglos, la composición y todos los instrumentos.

Aunque inicialmente la canción estaba destinada a Jevetta Steele, posteriormente se la ofreció a Céline Dion, quien grabó su propia versión en 1992.

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Un breve fragmento del tema apareció en 1993 en el álbum homónimo de la actriz, modelo y cantante estadounidense Carmen Electra, pero la grabación original de Prince permaneció inédita hasta el día de hoy.

Esta canción hace parte de un proyecto que publicará material inédito relacionado con un álbum archivado, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2026.

Prince falleció el 21 de abril de 2016, a la edad de 57 años, en su casa y estudio de grabación de Paisley Park en Chanhassen, Minnesota, tras una sobredosis accidental de pastillas falsificadas de hidrocodona/paracetamol que contenían fentanilo.