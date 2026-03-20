Más de 270.000 vehículos se movilizarán por corredor Bogotá–Girardot en el puente festivo

Con motivo del puente festivo de San José, miles de personas viajarán en las próximas horas. De acuerdo con la Concesión Vía Sumapaz, más de 270 mil vehículos se movilizarán por el corredor Bogotá–Girardot, uno de los corredores más transitados los días festivos.

Debido a este incremento en la demanda, la Concesión Vía Sumapaz anunció que implementará un plan especial de movilidad y seguridad vial, enfocado en garantizar desplazamientos seguros y acompañamiento permanente.

¿Qué medidas tomará la concesión?

Debido a la cantidad de vehículos que transitarán por este corredor entre el viernes 20 y el lunes 23 de marzo, la Concesión Vía Sumapaz tomará varias medidas con el objetivo de garantizar que todos los viajeros puedan llegar a sus destinos. Entre las principales medidas están:

Monitoreo 24/7 del corredor a través del CCO, con seguimiento en tiempo real de la operación vial.

Incremento de unidades de atención de emergencias y asistencia en carretera para acompañar a los usuarios.

Refuerzo operativo en los peajes de Chusacá y Chinauta, con mayor personal y equipos para agilizar el paso.

Carriles diferenciados en peajes, incluyendo opciones para pago electrónico y carriles mixtos.

Paneles de Mensaje Variable (PMV) para informar en tiempo real sobre condiciones de la vía, tiempos de recorrido y recomendaciones.

Articulación permanente con la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) y autoridades locales para la gestión del tráfico.

Información actualizada del corredor a través de la cuenta oficial en X.

“Estas medidas permiten ofrecer un corredor asistido, en el que los usuarios cuentan con información oportuna, acompañamiento operativo y respuesta ante cualquier eventualidad durante su recorrido”, dice la concesión.

Recomendaciones para conducir en caso de lluvia

La Concesión Vía Sumapaz también da una serie de recomendaciones para conducir por el corredor en caso de lluvias, teniendo en cuenta que durante los últimos ha llovido con fuerza, especialmente en Bogotá y Cundinamarca. En ese sentido, se deberá tener en cuenta:

Reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas.

Mantener una mayor distancia entre vehículos.

Circular con las luces encendidas.

Verificar previamente el estado del vehículo (frenos, llantas y limpiaparabrisas).

Mantener buena visibilidad y respetar la señalización vial.

¿Habrá pico y placa regional este puente festivo?

Cómo es habitual los puentes festivos, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció la aplicación de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá durante el próximo lunes 23 de marzo. Funcionará de la siguiente manera:

12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde: Placas terminadas en número par.

4:00 de la tarde a 8:00 de la noche: Placas terminadas en número impar.

Para el ingreso a Bogotá el lunes festivo, tenga en cuenta que habrá posibles restricciones de carril en Soacha por obras de TransMilenio, por lo que se sugiere viajar en horas de la mañana preferiblemente. Además, habrá implementación de contraflujo entre Melgar y Boquerón según las condiciones de tráfico.

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