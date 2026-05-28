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28 may 2026 Actualizado 00:38

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Justicia

Escándalo de corrupción de helicópteros MI-17: juez confirmó libertad de tres presuntos implicados

Mientras tanto, se conoció que aplazaron por quinta vez la imputación contra un empresario y un exviceministro de Defensa.

Vertical de Aviación, es conocida por ser la primera aerolínea colombiana en operar helicópteros rusos para el transporte de pasajeros y carga, imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Vertical de Aviación, es conocida por ser la primera aerolínea colombiana en operar helicópteros rusos para el transporte de pasajeros y carga, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / guvendemir

Vertical de Aviación, es conocida por ser la primera aerolínea colombiana en operar helicópteros rusos para el transporte de pasajeros y carga, imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

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Justicia

El juez 24 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá confirmó, en una decisión de segunda instancia, que tres presuntos implicados en el escándalo de corrupción de los helicópteros MI-17 seguirán en libertad.

En ese sentido, los beneficiados con la decisión son el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte; Hugo Alejandro Mora Tamayo, exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Protección de Capacidades e Innovación de ese mismo ministerio.

Precisamente, uno de los argumentos del juez radicó en que no existen elementos materiales probatorios suficientes para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el coronel Rincón Ricaurte.

También acogió los argumentos del abogado Juan Felipe Criollo defensor del oficial.

Entre tanto, se aplazó por quinta vez la audiencia de imputación de cargos contra el exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto; Carlos Martín Uribe Forero, representante de MI Series Personell & Parts; y el contratista James Lester Montgomerie, dentro del escándalo de corrupción de los helicópteros MI-17 que destapó la Unidad Investigativa de este medio.

Según fuentes del caso, el aplazamiento se debió a una dificultad de salud que enfrenta Montgomerie.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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