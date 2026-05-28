Escándalo de corrupción de helicópteros MI-17: juez confirmó libertad de tres presuntos implicados

Vertical de Aviación, es conocida por ser la primera aerolínea colombiana en operar helicópteros rusos para el transporte de pasajeros y carga, imagen de referencia. Foto: Getty Images. / guvendemir

Justicia

El juez 24 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá confirmó, en una decisión de segunda instancia, que tres presuntos implicados en el escándalo de corrupción de los helicópteros MI-17 seguirán en libertad.

En ese sentido, los beneficiados con la decisión son el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte; Hugo Alejandro Mora Tamayo, exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa; y Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Protección de Capacidades e Innovación de ese mismo ministerio.

Precisamente, uno de los argumentos del juez radicó en que no existen elementos materiales probatorios suficientes para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el coronel Rincón Ricaurte.

También acogió los argumentos del abogado Juan Felipe Criollo defensor del oficial.

Entre tanto, se aplazó por quinta vez la audiencia de imputación de cargos contra el exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto; Carlos Martín Uribe Forero, representante de MI Series Personell & Parts; y el contratista James Lester Montgomerie, dentro del escándalo de corrupción de los helicópteros MI-17 que destapó la Unidad Investigativa de este medio.

Según fuentes del caso, el aplazamiento se debió a una dificultad de salud que enfrenta Montgomerie.