Distrito entregó dos lotes para el multicampus de Suba: el siguiente paso es del Gobierno Nacional

Bogotá D.C

Este viernes 20 de marzo, el Distrito Capital entregó oficialmente dos lotes a la Universidad Pedagógica Nacional para construir el multicampus universitario de Suba.

“Ya se cumplieron los trámites con el Gobierno Nacional y la Pedagógica para avanzar en este paso que es la entrega de los lotes. Son dos lotes de 18.000 metros cuadrados en Suba Tibabuyes”, aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

De acuerdo con el mandatario, ahora el Gobierno Nacional debe instalar unas estructuras modulares para que los estudiantes vean las clases ahí mientras que se construye la infraestructura definitiva.

“Es fundamental garantizar que Suba tenga infraestructura de largo plazo y de calidad”, señaló Galán.

Este proyecto de educación tiene una inversión de $6,8 billones de pesos por parte del Gobierno Nacional para el desarrollo de estudios y diseños, ejecución de nuevas obras, mejoramiento de infraestructura educativa en todo el país.

Como resultado de unas mesas conjuntas de trabajo entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional acordaron iniciar este 2026 con la instalación temporal de una infraestructura modular propuesta por el Ministerio de Educación.

Este proyecto educativo ha generado choques entre los dos gobiernos ya que responsabilizan al otro de los atrasados que ha tenido el multicampus para inaugurarse.