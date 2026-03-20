¿De qué se trata y cómo aplicar a programa Colombia Solar? Estrategia para generar su propia energía

A la izquierda: Mujer adulta mayor contando dinero de su cartera. A la izquierda: Técnico instalando paneles solares (Crédito: Getty Images). Logo: Ministerio de Minas y Energías (Crédito: Minenergía)

El Gobierno Macional ha consolidado el reglamento para el programa Colombia Solar, una estrategia que busca la promoción de instalaciones de paneles solares en hogares de estratos 1, 2 y 3 para continuar el proyecto de transición energética en el país.

La medida quedó establecida en la Resolución 40159 de 2026 del Ministerio de Minas y Energía, normativa que define los lineamientos técnicos, financieros y operativos para implementar el programa en todo el territorio nacional.

Según informa el ministerio, se pretende impulsar un cambio en el enfoque del sector energético: pasar del subsidio para adquirir el servicio de energía a uno que promueva la producción de electricidad en los propios hogares, utilizando paneles solares que ahorrarían costos.

“El programa Colombia Solar marca un cambio estructural: pasamos de subsidiar el consumo a promover la autogeneración de energía en los hogares”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Lea más: FNA: ¿Cómo funciona el “subsidio reduce tu cuota”? Ayuda a pagar hasta 48 cuotas

¿Quiénes son los beneficiaros del programa Colombia Solar?

Como apunta la resolución, los beneficiarios se seleccionarán como base en criterios como:

Los niveles de pobreza.

Costo del servicio de energía.

Condiciones del territorio nacional.

Potencial de radiación solar en cada región.

Entre los principales sectores que se busca ayudar también están los negocios locales, los cuales podrán tener acceso a líneas de crédito y opciones de financiamiento para hacer parte de este programa.

Estos elementos permitirán identificar las zonas donde los sistemas solares pueden tener mayor impacto en términos de eficiencia energética y reducción de costos para los hogares.

Le puede interesar: ¿Tiene deudas vencidas? El Gobierno anunció alivios tributarios para normalizar pagos

Según el jefe de la cartera, la reglamentación permitirá “llevar soluciones reales a las familias más vulnerables, reducir la carga fiscal del sistema y avanzar hacia una matriz energética más limpia y sostenible”.

Fabricantes de paneles solares también pueden participar en Colombia Solar

Otro de los puntos clave de este programa es que quienes tengan experiencia en proyectos solares ON GRID pueden hacer parte de este programa para ejercer como instaladores en las zonas del país donde se lleve a cabo el programa.

Esto hace parte del plan de definición de esquemas de operación y mantenimiento a largo plazo —hasta por 25 años— que garantizaría la sostenibilidad de los sistemas instalados, así como la implementación de medición avanzada para hacer seguimiento al consumo y la energía generada.

¿Cómo inscribirse al programa Colombia Solar?

Este es el paso a paso para inscribirse, tanto como beneficiario como implementador de paneles:

Ingrese a la página oficial: www.energiaparatunegocio.com.

Defina si se postula como beneficiario o implementador.

Cree el usuario correspondiente llenando sus datos personales.

Diligenciar el formulario en línea y cargue la documentación solicitada.

Esperar la validación y notificación por parte del programa.

Si es un negocio local y quiere postularse, siga los mismos pasos teniendo en cuenta estos requisitos:

Pertenecer a la economía popular (tiendas de barrio, pequeños comercios, etc.), estando en estratos socioeconómicos 1, 2 o 3.

Contar con edificación en condiciones adecuadas de propiedad y sanidad.

Tener redes eléctricas normalizadas y estar al día en el pago de facturas de energía.

Estudios técnicos como análisis de sombra y revisión estructural del lugar de instalación.

Ante cualquier duda, el Gobierno Nacional ha habilitado los siguientes canales para recibir asesoría:

Línea gratuita nacional: 018000 413791

WhatsApp: 300 913 0032

Email: atencionenergiasolar@suncolombia.com

También puede consultar: Armada Nacional abrió convocatorias en marzo para bachilleres y profesionales: Así puede aplicar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: