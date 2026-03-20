Así está la movilidad para el puente festivo: estado de las vías y recomendaciones para viajar

Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el incremento de las precipitaciones, que coinciden con uno de los fines de semana de mayor flujo de viajeros en el país.

Por la parte de las terminales de transporte de Bogotá, proyectan la movilización de más de 184.000 pasajeros durante el puente festivo. El mayor flujo se concentrará el sábado, con cerca de 59.000 viajeros y alrededor de 4.000 despachos hacia diferentes regiones del país.

El incremento en la salida de viajeros se espera especialmente en horas de la tarde, una vez finalice la jornada laboral, con destinos frecuentes como Girardot, Villavicencio, Medellín, Cali, Bucaramanga y el Eje Cafetero.

Frente a este escenario, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca mantiene activos 97 trabajadores y 33 frentes de obra con maquinaria amarilla, enfocados en atender los puntos críticos, remover material y restablecer las condiciones de tránsito en las zonas afectadas.

Emergencias afectan corredores clave de salida

Puntos para tener en cuenta antes de programar su viaje en estas vías y sectores:

Las lluvias han provocado desbordamientos de ríos, movimientos en masa e inundaciones en distintos municipios, con impacto directo sobre la movilidad y la conectividad regional.

En Pacho, el desbordamiento del río Negro ocasionó pérdida de banca en una vía departamental y afectaciones en las veredas Santa Inés y Pan de Azúcar. Además, un movimiento en masa obligó la evacuación preventiva de una vivienda, lo que evidencia el nivel de afectación en zonas rurales.

En San Francisco, se registran múltiples deslizamientos que impactan la vía Bogotá–Villeta, uno de los corredores más transitados durante los puentes festivos. En este punto, maquinaria de la concesión trabaja para remover material y mantener habilitado el paso, en medio de condiciones climáticas variables.

La situación también se extiende a Facatativá, donde las inundaciones por el desbordamiento del río Botello afectan sectores como Villa Miriam y Villa Olímpica. A esto se suman problemas por encharcamiento y colapso del sistema de alcantarillado en el barrio La Paz.

El comportamiento de las lluvias ha elevado el número de emergencias en el departamento. Solo en marzo se han registrado 44 eventos, de un total de 115 en el primer trimestre del año, lo que refleja una presión constante sobre la red vial.

Las autoridades recomiendan a los viajeros consultar el estado de las vías antes de desplazarse, prever tiempos adicionales de viaje y extremar precauciones, especialmente en corredores de montaña donde persisten las lluvias y el riesgo de deslizamientos.