Capturan en Barranquilla a ciudadano estadounidense alias ‘El Grande’ solicitado por narcotráfico

En Barranquilla fue capturado Joshua David Linney, conocido en el mundo criminal como ‘El Grande’, un ciudadano estadounidense requerido por la Corte Distrital del Distrito Medio de Florida por tráfico de drogas. La detención se produjo en vía pública gracias a un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Fiscalía, con apoyo de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

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Linney es señalado como uno de los principales responsables del tráfico de estupefacientes en la región Caribe, y según las investigaciones, aprovechaba su nacionalidad para facilitar rutas de envío de drogas hacia Estados Unidos. Su perfil lo convirtió en un objetivo de alto valor para las autoridades norteamericanas y colombianas.

Ya había sido capturado antes

Este no es su primer incidente: en abril de 2024, fue capturado en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz mientras intentaba enviar drogas tipo anfetamínicas ocultas en su equipaje. Aquel episodio evidenció la reincidencia delictiva del estadounidense y reforzó las alertas sobre sus actividades ilícitas.

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Tras la captura, Linney fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, donde se espera que se completen los trámites para su extradición a Estados Unidos. La operación se realizó en cumplimiento de una resolución emitida en octubre de 2025, derivada de la solicitud formal del gobierno estadounidense.