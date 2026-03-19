Cuatro bebés nacen en hospital renovado de Repelón tras inversión de $7.724 millones
El Atlántico alcanza 100 % de partos institucionales en 2026.
El Hospital de Repelón fue modernizado con una inversión de $7.724 millones, incorporando 766 m² adicionales para salas de parto, observación y hospitalización. La dotación incluye monitor fetal, servocunas, incubadora de transporte y equipos de reanimación neonatal, junto con infraestructura crítica como planta eléctrica, tanque de agua potable, sistemas de gases medicinales y redes contra incendio.
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El hospital puede atender a más de 120 mujeres embarazadas, asegurando atención integral desde el control prenatal hasta la valoración posparto a las 72 horas, con vacunación inmediata para los recién nacidos.
Cobertura y avances
En 2026, el Atlántico alcanzó 100 % de partos institucionales, eliminando los nacimientos sin asistencia profesional que en 2025 representaban cerca del 10 %.
Indicadores relevantes de salud materna y neonatal:
- Gestantes con 1 a 3 controles prenatales: 17,4 %
- Mujeres con 4 a 6 controles prenatales: 39,1 %
- Primigestiantes: 52,2 %
- Casos de bajo peso al nacer (1.000 a 1.499 g): 150 % de incremento
- Muertes posparto en periodo de prealta: 60,9 %
Estos datos refuerzan la necesidad de vigilancia clínica y seguimiento posparto para reducir riesgos.
Más información
Ampliación de la red de salud
La modernización incluye nuevos puestos de salud en los corregimientos de Las Tablas y Cien Pesos, con $4.052 millones de inversión. Los centros ofrecen medicina general, odontología, enfermería y toma de muestras, complementados con atención extramural a través de los Equipos Básicos de Salud, acercando los servicios a comunidades rurales y personas con movilidad limitada.
Atención integral y estrategia materna
El hospital forma parte de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal (RIAMP) y de la estrategia “Hospital Padrino”, que garantiza teleapoyo 24/7, capacitación del talento humano y rutas de remisión para emergencias neonatales.
Cada parto cuenta con respaldo técnico especializado, atención segura y vigilancia epidemiológica, fortaleciendo la salud materna y neonatal en Repelón y el sur del Atlántico.