Cuatro bebés nacen en hospital renovado de Repelón tras inversión de $7.724 millones

El Hospital de Repelón fue modernizado con una inversión de $7.724 millones, incorporando 766 m² adicionales para salas de parto, observación y hospitalización. La dotación incluye monitor fetal, servocunas, incubadora de transporte y equipos de reanimación neonatal, junto con infraestructura crítica como planta eléctrica, tanque de agua potable, sistemas de gases medicinales y redes contra incendio.

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El hospital puede atender a más de 120 mujeres embarazadas, asegurando atención integral desde el control prenatal hasta la valoración posparto a las 72 horas, con vacunación inmediata para los recién nacidos.

Cobertura y avances

En 2026, el Atlántico alcanzó 100 % de partos institucionales, eliminando los nacimientos sin asistencia profesional que en 2025 representaban cerca del 10 %.

Indicadores relevantes de salud materna y neonatal:

Gestantes con 1 a 3 controles prenatales: 17,4 %

Mujeres con 4 a 6 controles prenatales: 39,1 %

Primigestiantes: 52,2 %

Casos de bajo peso al nacer (1.000 a 1.499 g): 150 % de incremento

Muertes posparto en periodo de prealta: 60,9 %

Estos datos refuerzan la necesidad de vigilancia clínica y seguimiento posparto para reducir riesgos.

Ampliación de la red de salud

La modernización incluye nuevos puestos de salud en los corregimientos de Las Tablas y Cien Pesos, con $4.052 millones de inversión. Los centros ofrecen medicina general, odontología, enfermería y toma de muestras, complementados con atención extramural a través de los Equipos Básicos de Salud, acercando los servicios a comunidades rurales y personas con movilidad limitada.

Atención integral y estrategia materna

El hospital forma parte de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal (RIAMP) y de la estrategia “Hospital Padrino”, que garantiza teleapoyo 24/7, capacitación del talento humano y rutas de remisión para emergencias neonatales.

Cada parto cuenta con respaldo técnico especializado, atención segura y vigilancia epidemiológica, fortaleciendo la salud materna y neonatal en Repelón y el sur del Atlántico.