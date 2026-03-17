Aeropuerto Ernesto Cortissoz muestra avances en infraestructura y servicios, afirma veeduría

Durante su más reciente visita al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico y miembro de la veeduría del terminal áereo, destacó los avances que se han logrado en la ejecución de las obras y la importancia del seguimiento constante. Según Cepeda, la veeduría realiza inspecciones periódicas para garantizar que las obras cumplan con los plazos y estándares previstos.

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“Estuvimos presentes en el aeropuerto, venimos haciendo un seguimiento permanente cada 15 días, cada mes, porque es fundamental revisar cómo avanzan esas obras que permitirán brindar un servicio al usuario, al viajero y que es nuestra cara en últimas de entrada a la ciudad de Barranquilla, Ernesto Cortizos”, aseguró Cepeda.

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En la reunión también participaron, Camilo Cuello, director regional de la Aerocivil; la gerente de ciudad, Ana María Aljure, y representantes de la Contraloría, quienes realizan un seguimiento preventivo al contrato.

Durante la visita, se constató que los compromisos pactados entre la veeduría, la Aeronáutica Civil y el contratista se están cumpliendo. Cepeda detalló que el contratista presentó nuevas actividades desarrolladas y que se mantiene el cronograma establecido para las entregas.

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“En esa visita encontramos que se vienen avanzando en los compromisos, se vienen avanzando en las obras, el contratista está hoy mostrando nuevas actividades que se han desarrollado, se mantienen los compromisos que se han hecho en reuniones anteriores respecto al cronograma y a los hitos de entrega de esos sitios o de esas obras críticas para la atención de los usuarios”, dijo.

Avances representativos

Además, durante la inspección se pudo verificar que gran parte de la infraestructura ya se encuentra en funcionamiento, aunque algunos elementos llegarán en los próximos días.

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“Es importante también mencionar que en esa visita de inspección que realizamos hoy vimos que ya está en el aeropuerto la escalera eléctrica de ese hito, es decir, de la sala de entrega de maletas, está también el ascensor y gran parte de las bandas transportadoras de maletas. Falta una parte que llegará en los próximos 15 días, según nos manifestó el contratista. Así que vemos ya que hay indicios que nos muestran que es posible que el contratista cumpla con esos compromisos”, explicó Cepeda.

El dirigente gremial también enfatizó la importancia de contar con un operador privado que permita atraer nuevas aerolíneas y garantizar la sostenibilidad del aeropuerto en el largo plazo. “Es importante que el aeropuerto Ernesto Cortiz cuente con un operador privado, un operador de experiencia, un operador que le permita generar o atraer nuevas aerolíneas y yo creo que esa propuesta de la alcaldía es un complemento a todo esto. Entonces sí es muy importante que la alcaldía siga con el interés de aportar al aeropuerto y que por supuesto el aeropuerto es claro que es un pilar de la competitividad de nuestro territorio, del departamento del Atlántico”, afirmó.