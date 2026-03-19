Alcalde Char alcanza mayor favorabilidad, según Barranquilla Cómo Vamos

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, alcanzó el primer lugar en favorabilidad entre los mandatarios de las ciudades donde tiene presencia la red Ciudades Cómo Vamos, con un 82,1%. La cifra lo ubica por encima de Federico Gutiérrez, de Medellín (74%), Dumek Turbay, de Cartagena (74%), y Ernesto Orozco, de Valledupar (54,7%).

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Los resultados hacen parte de la encuesta de percepción ciudadana Barranquilla Cómo Vamos 2025, que también evidencia altos niveles de respaldo a la gestión local y una percepción positiva del rumbo de la ciudad.

Orgullo y satisfacción ciudadana

De acuerdo con el informe, cerca del 90% de los barranquilleros se siente orgulloso de su ciudad, mientras que el 85,08% manifiesta satisfacción con Barranquilla como lugar para vivir. Además, el 82,06% tiene una imagen favorable de la ciudad.

Para la Administración distrital, estos indicadores reflejan una alta legitimidad institucional y consolidan el orgullo ciudadano como un factor clave en el bienestar y la calidad de vida.

El alcalde Alejandro Char destacó los resultados señalando que “Barranquilla es una ciudad donde hoy se vive mejor”, resaltando el sentido de pertenencia y la confianza de la ciudadanía en su gestión.

Educación, eje de la transformación social

Uno de los pilares que respalda estos resultados es la apuesta por la educación. Actualmente, Barranquilla registra un crecimiento significativo en acceso a educación superior, pasando de 2.600 estudiantes en 2024 a 18.000 jóvenes que hoy estudian gratuitamente en la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB).

A esto se suman 150 becas para estudiantes de estratos 1 y 2 en universidades privadas, incluyendo 20 cupos en Medicina, así como una inversión de 150.000 millones de pesos en infraestructura educativa.

Además, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) garantiza más de 20 millones de raciones al año, fortaleciendo la permanencia estudiantil y las condiciones de aprendizaje.

Programas sociales

La administración distrital también ha fortalecido la atención integral a la primera infancia, beneficiando a cerca de 30.000 niños y madres gestantes con programas de salud, nutrición y cuidado.

En materia de vivienda, se han adelantado mejoras en hogares con intervenciones en pisos, cocinas y redes eléctricas, además de la entrega de electrodomésticos eficientes para reducir costos en los hogares.

Para los jóvenes, iniciativas como “Pórtate Chévere” han vinculado a más de 500 participantes como promotores de cultura ciudadana, fortaleciendo el sentido de pertenencia.

Desarrollo económico y oportunidades

El bienestar ciudadano también se relaciona con el dinamismo económico. En este sentido, la Alcaldía ha impulsado el turismo como motor de desarrollo, posicionando a Barranquilla como destino nacional e internacional.

Asimismo, programas como CrediChévere han beneficiado a más de 8.000 personas con una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos, ofreciendo alternativas formales de financiación frente al “gota a gota”.