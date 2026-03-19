PRIMICIA | Estos son los cinco ejes de la investigación por tortura en el caso de Juan Felipe Rincón

Caracol Radio conoció en primicia los cinco ejes de la investigación por tortura que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra cinco personas que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, habrían sido claves en la planeación y ejecución del presunto entrampamiento que terminó con el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, general William Rincón.

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¿Quiénes son los investigados a los que la Fiscalía imputará delitos por el homicidio de Juan Felipe Rincón?

Andrés Camilo Sotelo Torres:

Es la única persona que, hasta el momento, ha sido procesada por el crimen de Juan Felipe Rincón.

El 14 de julio de 2025, un juez de conocimiento en Bogotá negó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General de la Nación en favor de Andrés Camilo Sotelo, quien está imputado por el homicidio.

Katherine Sotelo Torres:

Hermana del procesado y quien, según la Fiscalía, habría participado en el supuesto plan para que la víctima llegara al barrio Quiroga el domingo 24 de noviembre de 2024, cuando fue asesinado, según lo determinó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el informe de necropsia.

Tatiana Vega López:

Según el rastreo de la Fiscalía, es la novia de Andrés Camilo Sotelo Torres y habría participado en el presunto plan contra Rincón, además de estar en la escena del crimen.

Solanggie Trujillo Devia:

Es amiga de Katherine.

Juan Sebastián Ávila:

También es amigo del grupo de personas que, de acuerdo con las cámaras de seguridad, los testimonios recopilados y la georreferenciación, estuvieron en el lugar en el que fue asesinado Juan Felipe Rincón.

Los delitos por los que serán imputados son: tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento y alteración de elemento material probatorio y soborno a testigo en actuación penal.

Sobornos a la menor:

Caracol Radio conoció que la Fiscalía tiene pruebas contundentes que señalan que a la menor (SVB) le ofrecieron en dos ocasiones una alta suma de dinero para que no contara la verdad sobre el presunto entramado que terminó en la muerte de Rincón.

La menor fue clave, porque acompañó y llevó a la víctima al barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, dando aparente cumplimiento a lo que se habría pactado previamente.

Presunto abuso sexual:

(SVB) es una menor en condición de vulnerabilidad que llegó a dicho entorno familiar en medio de condiciones difíciles, buscando refugio y apoyo.

Investigadores de la Fiscalía establecieron que, al parecer, la menor habría sido víctima de abuso sexual y, por este hecho, se abriría una nueva línea de investigación.

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Sustancias alucinógenas:

En medio del rastreo, también se conoció que, al parecer, algunos de los procesados le habrían suministrado sustancias alucinógenas y que, en medio de estas circunstancias, la menor habría sido víctima de violencia sexual.

Celular escondido:

La Fiscalía, en medio de una investigación sigilosa, descubrió que el celular de la víctima, Juan Felipe Rincón, fue escondido en un barrio de la localidad de Ciudad Bolívar y que, además, utilizaron papel aluminio para evitar que la señal del dispositivo móvil fuese rastreada.

Fue precisamente el primer abogado que asumió la defensa de Sotelo Torres quien buscó y entregó el celular a la Fiscalía, entidad que se encargó de inspeccionarlo detalladamente.

De dicho celular, se extrajo información que permitió descubrir el presunto entramado del que habría sido víctima el menor, a quien posteriormente también difamaron en redes sociales para afectar su buen nombre y honra.

Un detalle clave que conoció Caracol Radio fue que la Fiscalía descubrió que, en la familia de los Sotelo Torres, al parecer también le habrían enseñado a la menor (SVB) a realizar robos en cuentas de Nequi, conocidos como ‘nequitazos’.