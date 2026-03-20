Asociación de Personeros del Cauca rechazó restricciones de las disidencias a la labor humanitaria
Según la organización esa medida afectaría la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), en territorios en conflicto.
Cauca
La Asociación de Personeros del Cauca (ASPEC) rechazó el anuncio del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc de restringir el ingreso de organismos humanitarios y de verificación en territorios bajo su control.
La medida afectaría la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), entidades consideradas garantía fundamental para la protección de comunidades en zonas de conflicto armado, como el Cauca.
Según la asociación ASPEC, “estas instituciones permiten visibilizar afectaciones a la población civil, activar mecanismos de prevención y fortalecer la respuesta institucional frente a vulneraciones de derechos humanos”.
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En ese sentido, la organización manifestó que restringir su acceso también limita la capacidad de las Personerías Municipales para atender emergencias humanitarias y activar rutas de protección.
Finamente, ASPEC reiteró su respaldo a la labor de la Defensoría del Pueblo y los organismos internacionales, e hizo un llamado a todos los actores armados a respetar las misiones humanitarias y garantizar su libre acceso a los territorios.
Richar Vidal
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...