Asociación de Personeros del Cauca rechazó restricciones de las disidencias a la labor humanitaria

magen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Cauca

La Asociación de Personeros del Cauca (ASPEC) rechazó el anuncio del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc de restringir el ingreso de organismos humanitarios y de verificación en territorios bajo su control.

La medida afectaría la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), entidades consideradas garantía fundamental para la protección de comunidades en zonas de conflicto armado, como el Cauca.

Según la asociación ASPEC, “estas instituciones permiten visibilizar afectaciones a la población civil, activar mecanismos de prevención y fortalecer la respuesta institucional frente a vulneraciones de derechos humanos”.

En ese sentido, la organización manifestó que restringir su acceso también limita la capacidad de las Personerías Municipales para atender emergencias humanitarias y activar rutas de protección.

Finamente, ASPEC reiteró su respaldo a la labor de la Defensoría del Pueblo y los organismos internacionales, e hizo un llamado a todos los actores armados a respetar las misiones humanitarias y garantizar su libre acceso a los territorios.